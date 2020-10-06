SIA：8月全球半導體營收月增3.6% DRAM表現佳

根據美國半導體工會 (Semiconductor Industry Association，SIA) 週二 (6 日) 公布的數據，8 月份的全球半導體營收較前月增加 3.6% 至 362.3 億美元，連續兩個月出現增加。從年初開始就因為肺炎疫情等影響而出現停滯的半導體市場，出現復甦跡象。

8 月在用於資料中心等的記憶體投資暢旺，負責資料運算的邏輯 IC 銷售表現也似乎相當穩固。2020 年由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，企業活動從年初開始就出現停滯，不過企業活動於夏季前後重啟，半導體營收也出現復甦傾向。

由於美國當局針對華為等中國企業強化了出口管制，這些企業也搶在禁令生效前大量囤購，也對 8 月份的數據帶來貢獻。不過在庫存過剩等問題方面，未來發展仍充滿不確定性。

全球最大的中國市場，8 月半導體營收月增 2.9% 至 124.6 億美元，與成績良好的 5 月水準相同。中國市場自年初之後，就呈現走揚傾向。

有意見認為，這與美國商務部 8 月公布的華為禁令有關。造成半導體及電子零件出現搶購現象。

另一方面，供應半導體產品給華為的索尼 (6758-JP)、鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體)、三星電子 (005930-KR) 等則是受到波及，自 9 月開始就停止供貨給華為。

雖然當前有部分企業為重啟與華為之間的交易，已和美國商務部展開交涉。但市場憂心美國當局會進一步來對中國企業實施禁令，半導體市場的復甦之路仍難以預測。