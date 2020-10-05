NEC買下瑞士Avaloq 將結合自家技術進軍金融科技

日本 NEC(6701-JP) 於週一 (5 日) 宣布，該公司併購了瑞士大型金融軟體企業 Avaloq。NEC 的業績低迷不振，而藉著併購海外企業，也可望在布局過慢的海外市場扳回一城。

根據《日本經濟新聞》週一 (5 日) 報導，NEC 花費約 20.5 億瑞士法郎 (約 22.3 億美元) 從美國基金公司等手中買下 Avaloq。

NEC 的業務推廣在歐美的公家機關及金融機構下了很大工夫，透過這次併購也將正式參戰金融科技 (FinTech) 市場。

NEC 股價表現在週一 (5 日) 開低走高，當天收在每股 6200 日圓，較上個交易日上揚 2.48% 或 150 日圓。

NEC 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

NEC 公司社長新野隆於 10 月 5 日的線上記者會表示「數位化會在行政與金融方面成長。可期待市場的長期間成長。」對外說明該公司併購 Avaloq 的企圖所在。

這次併購將於 2021 年 4 月完成，也是 NEC 所執行過的最大宗併購案。

Avaloq 的持股公司在 2019 年度的合併營收約 700 億日圓 (約 6.6 億美元)，虧損約 34 億日圓 (約 3200 萬美元)。Avaloq 的軟體技術強項是以金融資產管理為主，全球有 30 個國家超過 150 家的金融機構使用他們的軟體。

NEC 期盼在未來能結合自家的臉部辨識技術、AI 人工智慧以及區塊鏈的技術等，打算開拓以歐洲為主的市場。

NEC 曾經明確的表明方針，要著重於海外企業的併購 (M&A)。像是過去在 2018 年就砸下 6.4 億美元買下英國的 IT 服務公司 NPS，正式切入英國的公部門市場；同年也以 12 億美元代價買下丹麥 IT 公司 KMD，也讓 NEC 在歐洲公部門的市場版圖更為穩固。