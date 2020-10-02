華為禁令發酵！蘋果5G iPhone 將搶佔中國高階手機市場

投行 Cowen 首席分析師 Krish Sankar 週四 (30 日) 認為，川普政府祭出的華為禁令，將帶給蘋果全球手機市場的好兆頭，推升蘋果於歐洲、中國的高階手機市佔率。

受此消息激勵，蘋果週四收漲 0.90% 至每股 116.85 美元。

美國對中國科技巨頭華為祭出新禁令於上月 15 日正式生效，美國政府宣布，任何使用美國技術、軟體等相關零組件，未經美國商務部許可，不得出貨給華為。

該禁令直接衝擊直接衝擊晶圓代工及記憶體相關供應，台積電、聯發科、三星及 SK 海力士將不再供應其晶片。

究竟誰能填補華為高階手機缺口？週四 (30 日) 投行 Cowen 研判是「蘋果 iPhone。」

蘋果 5G iPhone 將搶佔中國高階手機市場 (圖片：AFP)

分析師 Krish Sankar 寫道：「華為無法自行生產或購買第三方廠商晶片處理器，這可能是華為維持市佔的最大阻礙。」

Krish Sankar 預計 2021 年華為出貨量將下降到 5000 萬支左右 (2020 年為 1.86 億支)，零組件也將於 2021 年中面臨缺料問題。

Cowen 調查報告顯示，2021 年華為智慧手機的出貨量將繼續大幅下降，這可能使華為年度高階手機設備銷售額 (約 15000 萬至 2000 萬) 出現變數。

Krish Sankar 推算，蘋果 (AAPL-US) 每賣出 500 萬支 iPhone 就會新增 0.7 美元的每股純益，即 2%。若蘋果能搶下華為 1500 萬台的需求，那麼到 2022 年，蘋果營收將增加 4%，每股純益將增長 5% 至 6%。

Krish Sankar 預計，即將上市的 5G iPhone 12，將搶下華為未能實現的大部分高階市佔。Cowen 對 iPhone 今年第三季 (6 至 9 月) 銷量預測不變 (4,200 萬支)，季增 20%。

Krish Sankar 表示，iPhone 12 可能會在 10 月份上市並於當月出貨，分析師預計第四季 iPhone 銷量將達到 7300 萬支，包括 81% 的新 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro。