〈美股盤後〉新刺激法案前景撲朔 道瓊近乎平盤 費半勁揚逾 2%

週四 (1 日) 新刺激法案眾院表決在即，儘管新紓困前景撲朔，經濟數據顯示勞力市場復甦慢但仍持續，科技股震盪上揚，道瓊收盤近乎持平，那指收紅近 1.5%，費半勁揚逾 2%。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四舉行電話會議，期望在 2020 年大選之前就新一輪刺激法案達成最後的共識，若談判遭遇挫折，眾議院可能很快就對新紓困案進行表決。

美國總統大選倒數 33 天，美國總統辯論委員會 (CPD) 週三宣布將出新規，防堵川普拜登插話吵鬧，消息人士稱，CPD 正考慮關麥克風策略。

川普週四推文回應，我不同意！輝瑞執行長 Albert Bourla 批評，首場辯論令人失望，並警告政治語言削弱公眾對疫苗的信心。

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 稱，政府應放寬對小銀行的限制，以便它們可以更輕鬆地提供房貸。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3400 萬例，死亡數突破 101 萬例。美國累計確診超過 723 萬例，累計死亡數超過 20.6 萬。

週四 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 35.20 點，或 0.13%，收 27,816.90 點。

標普 500 指數上漲 17.80 點，或 0.53%，收 3,380.80 點。

那斯達克指數上漲 159.00 點，或 1.42%，收 11,326.51 點。

費城半導體指數上漲 47.65 點，或 2.12%，收 2,291.77 點。

五大科技巨擎集體上揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.85%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.30%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.52%；臉書 (FB-US) 上漲 1.81%。

道瓊成分股漲跌互見。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.19%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.00%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 2.27%；Visa (V-US) 上漲 1.69%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 1.64%。

費半成分股同步收紅。美光 (MU-US) 上漲 2.04%；AMD (AMD-US) 上漲 3.50%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.89%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.62%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.56%；安森美 (ON-US) 上漲 5.62%。

台股 ADR 集體收高。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.92%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.94%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.72%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.50%。

焦點個股消息

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.30%。投行 Pivotal 將亞馬遜目標價從 3,925 美元上調至 4,500 美元，主因是華爾街低估了亞馬遜的廣告業務成長。該公司盤後公布，超過 19,000 名員工已染上新冠肺炎。

星巴克 (SBUX-US) 表示，將季度股息從 41 美分提高至每股 45 美分，激勵其股價上漲 0.95%。

美國家居用品零售集團 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 公布的上季業績表現亮眼，激勵其股價大漲 25.13% 至每股 18.74 美元。

百事可樂 (PEP-US) 收漲 1.59%，全年財測和季度獲利均超出預期，季銷售額增長了 5% 以上，這主要歸因於零食業務增長。

經濟數據

美國 8 月核心 PCE 指數年增率報 1.6，預期 1.5%，前值自 1.3% 上調至 1.4%

美國 8 月核心 PCE 指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值自 0.3% 上調至 0.4%

美國上週 (9/26) 初領失業金報 83.7 萬人，預期 85 萬人，前值自 87 萬人上調至 87.3 萬人

美國上週 (9/19) 續領失業金報 1176.7 萬人，預期 1220 萬人，前值自 1258 萬人下調至 1274.7 萬人

美國 8 月個人支出月增率 0.8%，預期 0.7%，前值 1.9%

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 終值 53.2，預期 53.5，前值 53.5

美國 9 月 ISM 製造業 PMI 報 55.4，預期 55.9，前值 56

華爾街分析

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，在沒有實際刺激措施的情況下，市場正在令人驚訝地恢復活力，市場正在關注佩洛西和梅努欽間的情況，我認為市場抱持謹慎樂觀的態度。

Zaccarelli 指出，儘管股市下跌似乎有限，但如果市場要在年底之前繼續走高，則需要從更多推升市場的力量。

Zaccarelli 說，要想在今年剩餘時間裡看到市場真正推高，我們確實需要週期性股票加入上漲行列，尤其是工業和金融領域。