〈美股盤後〉美國總統大選倒數36天 道瓊勁揚逾400點

週一 (28 日) 新一輪刺激法案的希望、中國工業企業利潤連 4 個月成長，亦提振市場情緒，匯豐控股帶動銀行股噴漲，科技股勁揚，道瓊週一收盤大幅上漲逾 400 點。

美國眾議院議長佩洛西週一受訪時稱，我們可以達成 2.4 兆美元新紓困案，將包括失業救濟金、發放現金、小企業貸款以及對航空公司援助，而白宮將不得不同意增加支出。

美國總統大選倒數 36 天，週二 (29 日) 美國總統大選候選人川普、拜登將舉辦首場辯論會，搖擺州的選民聚焦的辯論主題有經濟、新冠和種族不平等議題。

週二 (29 日) 美國總統大選候選人川普、拜登將舉辦首場辯論會 (圖片：AFP)

川普抨擊對手拜登神智不清，而且抨擊拜登拒絕藥檢。眾議院議長佩洛西稱，川普身陷巨額債務將引發國安危機。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3236 萬例，死亡數突破 98.4 萬例。美國累計確診超過 700 萬例，累計死亡數超過 20.3 萬。

公衛專家福奇表示，他擔心冬季臨近美國疫情惡化的趨勢，疾病預防控制中心 (CDC) 稱，建議民眾更安全地度過佳節，避免感恩節前在擁擠的商店購物。

世衛 (WHO) 表示，新冠死亡人數死亡人數接近 100 萬人，但可能被低估。

週一 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 410.10 點，或 1.51%，收 27,584.06 點。

標普 500 指數上漲 53.14 點，或 1.61%，收 3,351.60 點。

那斯達克指數上漲 203.96 點，或 1.87%，收 11,117.52 點。

費城半導體指數上漲 59.80 點，或 2.75%，收 2,237.64 點。

標普所有板塊上揚，能源、金融和非必需消費品板塊領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎同步上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.39%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.55%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.36%；臉書 (FB-US) 上漲 0.78%。

道瓊成分股多收高。波音 (BA-US) 上漲 6.41%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.92%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.13%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.88%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.66%；IBM (IBM-US) 上漲 2.34%。

費半成分股集體收漲。AMD (AMD-US) 上漲 1.83%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.98%；美光 (MU-US) 上漲 1.18%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.25%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.47%。

台股 ADR 以聯電領漲。美國出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際，聯電 ADR (UMC-US) 飆漲 17.26%。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.13%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.77%。

焦點個股消息

中國平安銀行加碼持股和股利發放可能提高的雙重利多激勵，匯豐銀行全球股價表現卓越。繼香股中匯豐、倫敦股市匯豐都開出紅盤，爾後美國匯豐控股 (HSBC-US) 暴漲 10.22%。

特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 稱，特斯拉今天可能被高估了，但我認為 5 年內其價值會更高。特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.40% 至每股 421.20 美元。

中國社交媒體巨頭新浪 (SINA-US) 股價上漲 5.87%。該公司宣布將私有化，New Wave MMXV 擬以每股 43.3 美元收購新浪所有普通股，該交易對新浪估值為 25.9 億美元。

雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.92%。在美國銀行將雪佛龍升級為「買進」之後，這家綜合石油巨頭的股價上漲了 2.9％。該公司在給客戶的一份報告中說：“我們認為 CVX 已經回到風險 / 回報具有吸引力的水平

美國兩大石油天然氣探勘生產商 Devon Energy 及 WPX Energy 傳出洽談合併事宜，希望度過產業寒冬。Devon Energy (DVN-US) 上漲 11.24%，WPX Energy (WPX-US) 暴漲 16.31%。

華爾街分析

Tower Bridge Advisors 投資長 James Meyer 表示，市場正試圖重新站穩腳跟，但選舉不確定性迫在眉睫，這可能需要一段時間。

Mellon Investments 股票部門主管 John Porter 表示聯準會持續提供流動性，這正在讓投資人幾乎不可能變得過於悲觀。市場逐漸意識到，新冠將在一段時間內陪伴我們。

Nordea 高級宏觀策略師 Sebastien Galy 表示，臨近月底可能是今日股市收紅的另一個原因，市場經歷糟糕的月份後，幾乎總是需要在月底買進一些股票，除非他們決定要比以前少投資，九月只剩下兩個交易日了。