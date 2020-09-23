一文看懂：特斯拉電池日驚喜與驚嚇 盤後市值蒸發逾 200 億美元

台北時間週三 (23 日) 上午特斯拉於美國加州的弗里蒙特超級工廠，舉辦年度股東大會與「電池日」(Bettery Day)，這是特斯拉首度專為電池技術舉行的發布會，但特斯拉發布的諸多驚喜還尚未真正的實現，引爆特斯拉盤後股價拋售潮。

萬眾矚目的電池日發表重點如下：

(圖片：特斯拉官網)

一、全球設廠計畫與預估產能

特斯拉 CEO 馬斯克稱，特斯拉在短短 15 個月就造起上海超級工廠還投入生產，未來希望在中國實現百萬輛車的年產目標。

特斯拉在美國 (2 家)、中國和歐洲都有設超級工廠，馬斯克希望未來在澳洲設廠，讓超級工廠遍及全球各洲。

二、全年交車量預估成長 30%~40%

受到新冠疫情影響，馬斯克稱，這一年是瘋狂的一年，也是特斯拉有史以來最艱難的一年。

(圖片：特斯拉官網)

他預告，今年交車量或以 30% 到 40% 的速度增長。這意味著交車量將落在 477,750 到 514,500 輛之間，符合先前預告的 500,000 輛。

三、新 Autopilot 自動輔助駕駛測試版

馬斯克表示，Autopilot 自動輔助駕駛軟體測試版將很快發布，售價為 8,000 美元。他還保證採用該軟體比人類自駕安全十倍，稱 Autopilot 事故率只有 0.3 起 / 百萬英里。

四、推出新型 4680 特斯拉電池

馬斯克讚揚特斯拉在生產更便宜，更高效的電池方面的進展。

該公司計畫將生產成本減半來打造經濟實惠的電動汽車，將電池生產成本減半、提高續航力。

(圖片：特斯拉官網)

4680 電池續航里程提高 16%，能量密度提升 5 倍，極耳提升 6 倍，新電池能將每千瓦時的成本降低 14 %，但馬斯克稱，需要大約一年的時間來達到 1 千兆瓦的產能，還考慮提高到每年 2 千兆瓦。

五、乾電極技術進度

馬斯克說，Tesla 還考慮乾電極技術，以取代目前的濕電極。自收購 Maxwell 以來，乾電極技術已得到了極大的改進，但還沒有獲得令人滿意的結果。

六、無鈷！100% 鎳電池

特斯拉計畫使用新生矽材料來代替碳製造電池，解決高溫膨脹問題，每千瓦時只需花費 1 美元的成本，並提高電池 20% 續航里程。

諸如電動卡車 Semi、電動皮卡車 Cybertruck 最耗能的車型中，特斯拉將使用 100% 鎳電池，並確保批量生產。

特斯拉宣佈在北美建造工廠，生產陰極鋰離子電池材料，該公司獲得內華達州鋰礦開採權，僅內華達州就足以為美國所有車輛提供電力，還計畫在內華達州新回收廠中回收自家電池。

七、新品計畫

馬斯克表示，售價 134,490 美元 Model S Plaid 跑車款電動車將於明年年底上市，目前已可於官網預購。此外，上述改革預計三年內實現，以打造一輛價值 25,000 美元的特斯拉汽車，最終每年生產約 2000 萬輛汽車。

特斯拉 CEO 馬斯克此前多次保證，電池日會有驚喜，但眾多新技術可能三年內才能達標，引爆特斯拉週二盤後股價跳水 7%，僅僅兩小時市值就蒸發 200 億美元。