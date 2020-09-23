特斯拉驚奇日！股東喇叭聲代替掌聲 預告今年交車量成長40%

特斯拉美東時間週二 (22 日) (台灣時間 9 月 23 日上午) 於美國加州的弗里蒙特工廠，舉辦年度股東大會與「電池日」(Bettery Day)，CEO 馬斯克於股東大會上稱，特斯拉交車付量將在 2020 年增長 30% 至 40%。

新冠疫情帶來了史無前例的特斯拉「戶外」年度股東大會。為保持社交距離，這些股東 / 投資者入座一排排停放好的特斯拉汽車，觀看特斯拉 CEO 馬斯克報告。

新冠疫情帶來了史無前例的特斯拉「戶外」年度股東大會 (圖片：特斯拉官網)

與會過程中喇叭此起彼落地響起，投資者以喇叭聲代替掌聲。

股東 / 投資者入座一排排停放好的特斯拉汽車以叭叭聲代替掌聲 (圖片：特斯拉官網)

CEO 馬斯克在股東大會上回顧過去一年特斯拉取得的成績，其中重點強調了軟體和製造業進展，報告上海超級工廠（Tesla Gigafactory 3）僅僅花了 15 個月就落成並投產外，該公司還改善了 Autopilot 自動輔助駕駛軟體。

馬斯克預告，Autopilot 自動輔助駕駛軟體測試版將很快發布，售價為 8,000 美元。

特斯拉花了相當長的時間來重寫整個代碼庫，馬斯克盛讚，該軟體太棒了！

馬斯克還預告，特斯拉今年的電動汽車銷售大幅成長，預告交車量可能會以 30% 到 40% 的速度增長。

馬斯克稱：「在 2019 年，我們增長 50%。我認為，儘管有很多非常困難的情況 (新冠疫情、野火)，但到 2020 年，預估銷車表現將會非常不錯，可能會以 30% 到 40% 的速度增長。」

馬斯克此言意味著交車量將落在 477,750 到 514,500 輛之間，符合先前預告的今年交車量約達 500,000 輛。

受此消息激勵，特斯拉 (TSAL-US) 週二盤後股價上漲逾 2%。