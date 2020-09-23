碩辣椒自製手遊進軍日本 首月營收貢獻上看3000萬元

興櫃遊戲股碩辣椒 (6736-TE) 自製手遊《戦国 RENKA ズーム!》9 月中旬在日本上市，表現符合預期，法人估首月營收貢獻可達新台幣 3000 萬元，而《真 ‧ 三國無雙 斬》中國版號預計 10 月底取得，若能照計畫上市，有助今年營運朝損平邁進。

《新千姬大亂鬥》為碩辣椒自製研發的 3D 美少女動作 RPG 手遊，定名為《戦国 RENKA ズーム!》，9 月 15 日透過傲視辣椒在日本推出。

《戦国 RENKA ズーム!》目前每日不重複在線人數約 2 萬人，平均每人日付費約新台幣 1000 元，付費比率超過 5%，法人估首月可望貢獻營收新台幣 3000 萬元。

由於目前該款手遊在日本行銷費用僅約 500 萬元日幣，增加廣告行銷投放後，人數有機會持續墊高，以日本市場特性來看，平均每人日付費金額有機會翻倍成長，帶動單月營收貢獻達到新台幣 4000-5000 萬元。

除《戦国 RENKA ズーム!》外，碩辣椒也聯手中國遊戲大廠北京暢遊，要在中國推出《真 ‧ 三國無雙 斬》，盼能在 10 月底前取得版號；碩辣椒上半年虧損 3000 萬元，該款手遊在中國上市時間點，將攸關碩辣椒今年營運能否損平。

另外，碩辣椒第四季也有《純潔的魔法少女》美術外包專案挹注，最快 10 月底可望開案。