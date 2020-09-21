內外資再度聯手調節台積電 大砍近2萬張 面板雙虎操作不同調

台股今 (21) 日在權值股普遍走弱下，摜破 12800 點關卡，終場下跌 80.5 點或 0.63%，收在 12795.12 點，三大法人同步站在賣方，合計 130.35 億元，其中內外資再度聯手調節台積電逾 1.7 萬張，其中，外資反手調節多檔金融股，不過內外資對面板雙虎不同調，外資減碼近 4 萬張、投信則買超近 2 萬張。

台股今日成交量縮至 1706 億元，外資連 3 賣，賣超 64.78 億元，期貨淨多單也減少 6019 口，降至 13158 口；投信賣超 6.13 億元、自營商同步賣超 59.42，三大法人合計賣超 130.35 億元。

觀察外資今日買超，大舉回補元大台灣 50 反 1 逾 22 萬張，躍居冠軍，傳產股台塑 8331 張、東和鋼鐵 4582 張，聯家軍的聯電及欣興也分別買超 5878、6215 張。

外資賣超方面，前兩名分別為面板雙虎友達逾 2 萬張、群創 1.9 萬張，持續調節台積電 1.4 萬張，其他則鎖定金融股，包括兆豐金 1.6 萬張、新光金 1.6 萬張、中信金 1.5 萬張、國泰金 9051 張，其餘則為晶電 1.1 萬張、富邦 VIX 8487 張。

投信買超前 10 名分別為群創 1.1 萬張、友達 6234 張、頎邦、佳凌、創惟、南亞科、奇鋐、聯電、華夏及臻鼎 - KY；賣超標的前 10 名分別為晶電、華航、長榮、達邁、台積電、廣明、台表科、華通、台泥、亞泥。

自營商買超前 10 名包括晨訊科 - DR、創惟、中壽、華城、興富發、台新金、美德醫療 - DR、榮成、中鋼及遠雄港；賣超前 10 名包括聯電、台積電、鴻海、金寶、友達、台達化、晶電、京元電、旺宏、中環。