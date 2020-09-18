上奇11/28起不再任Adobe台灣區單一代理商 轉型綜合數位服務商

上奇科技 (6123-TW) 今 (18) 日宣布，11 月 28 日起，將不再擔任美國軟體大廠 Adobe 台灣區代理商，但仍是港澳區單一代理商；上奇強調，未來將整合集團旗下的 IaaS 服務與提供更多元的雲端服務，轉型發展為綜合數位服務商。

市場傳出，Adobe 將更換台灣區單一代理商，改與宏碁 (2353-TW) 旗下展碁國際合作，對此，上奇發出聲明證實，集團 SaaS 服務事業台灣區自 11 月 28 日起，不再為美商 Adobe 的台灣區單一代理商，不過，港澳地區市場地域特性，上奇香港仍是 Adobe 的港澳區單一代理商。

上奇表示，未來將轉型發展為綜合數位服務商，以直接服務客戶的方式深耕台灣區企業用戶，打開企業市場廣度，並將整合集團旗下的 IaaS 服務與提供更多元的雲端服務。

上奇指出，上奇在台灣市場仍可持續銷售 Adobe 軟體及更多功能多元的國際專業軟體，如 SaaS 軟體中的 Microsoft M365、Google 的 G-suite 及 IaaS 雲端產品的 Google GCP 等，除可直接服務客戶，提供更多的 SaaS 服務與 IaaS 雲端服務，更能鞏固客戶關係與黏著度。

針對集團展望，上奇表示，雲端服務與數位印刷事服務是核心業務發展的重要範籌，雖然國際政經發展詭譎，疫情仍牽制經濟復甦腳步，但上奇仍持續推進亞洲事業的擴展，追求穩健的訂閱型收入，帶動整體獲利成長。