Snowflake創軟體業史上最大規模IPO募資 市值近330億美元

受到巴菲特青睞的雲端數據庫新創 Snowflake 周二 (15 日) 完成史上最大規模軟體公司首次公開發行 (IPO) 募資案，成功籌集了 33.6 億美元的資金，據在外流通股數計算，公司估值高於 330 億美元。

據 Snowflake 週二聲明表示，投資人同意以每股 120 美元的價格買入 Snowflake 的股票，並一共售出了 2800 萬股的股票，總共籌集 33.6 億美元，此前 Snowflake 的發行價區間為每股 75 至 85 美元，並在周一飆升至 100 至 110 美元。

若不考慮避險基金富豪艾克曼 (Bill Ackman) 的 40 億美元特殊目的收購，Snowflake 將成為軟體業中史上規模最大募資案。根據在外流通股數統計，目前 Snowflake 的估值將高於 330 億美元，遠高於 2 月私募時的 124 億美元。

Snowflake 的潛力吸引股神巴菲特也欲分杯羹，巴菲特旗下波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 與 Salesforce(CRM-US) 旗下創投 (Salesforce Ventures) 各自承諾在私募期間以 2.5 億美元的規模買入 Snowflake 股票。此外，據 Snowflake 資料顯示，波克夏海瑟威還透過次級交易額外收購 400 萬股。

為搶在美國總統大選前進入市，許多科技新創與其他企業紛紛將於本周 IPO，根據彭博資料顯示，其中申請 IPO 的 JFrog、Sumo Logic 與 Unity 等一共有 15 家企業將於本周 IPO，尋求籌措共 83 億美元的資金。