〈美股盤後〉蘋果掀科技股拋售潮 那指挫跌逾1% 道瓊終結連四漲

聯準會 (Fed) 未出台新刺激措施、經濟數據不佳亦打擊華爾街情緒，週四 (17 日) 美國股市動蕩，蘋果引領科技股拋售持續，儘管尾盤跌幅收斂，四大指數集體收黑。

週四那指挫跌逾 1%，五個交易日內最差表現，道瓊下跌逾 130 點，結束連續四個交易日的漲勢。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已破 3000 萬大關，死亡數突破 94.1 萬例，美國累計確診超過 663 萬例，累計死亡數達 19.6 萬。

世界衛生組織 (WHO) 警告，歐洲疫情出現非常嚴重的局勢，在過去兩周中，超過一半的歐洲國家單日確診增加 10% 以上，西班牙、法國和英國為重災區。

週四 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 130.40 點，或 0.47%，收 27,901.98 點。

標普 500 指數下跌 28.48 點，或 0.84%，收 3,357.01 點。

那斯達克指數下跌 140.19 點，或 1.27%，收 10,910.28 點。

費城半導體指數下跌 1.39 點，或 0.063%，收 2,194.15 點。

標普 11 大板塊僅材料、工業和能源板塊收漲，房地產、通訊服務和非必需消費品領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎全數淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.60%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.25%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.66%；臉書 (FB-US) 下跌 3.30%。

道瓊成分股多收低。高盛 (GS-US) 下跌 2.92%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.42%；NIKE (NKE-US) 下跌 1.88%；Walgreens (WBA-US) 上漲 2.56%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.56%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 0.14%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.10%；美光 (MU-US) 上漲 1.53%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.41%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.28%。

台股 ADR 僅台積電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.54%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.93%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.32%。

焦點個股消息

投行 Jefferies 分析師 Kyle McNealy 看好蘋果在 5G 領域的機遇，和中國用戶的升級潮，從而調高蘋果目標價，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.60% 至每股 110.34 美元。

軟體公司 Snowflake (SNOW-US) 昨日甫掛牌上市即大漲逾 110%，但今日未能延續漲勢，其股價下跌 9.60% 至每股 227.54 美元。

軟體公司 Snowflake(圖片：AFP)

福特 (F-US) 上漲 3.63%，該公司宣布全電動 F-150 皮卡將和特斯拉、通用汽車的競爭產品有所區分，重點轉向重型運輸和牽引。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.15%。投行 Baird 猜測，特斯拉即將在電池日宣布擴大電池生產能力，以滿足不斷增長的汽車產量。

經濟數據

美國 8 月新屋開工年化總數報 141.6 萬戶，預期 145 萬戶，前值自 149.6 萬戶，下調至 149.2 萬戶

美國 8 月新屋開工年化月增率報 - 5.1%％，預期 - 3.1％，前值 22.6％

費城 Fed 9 月製造業指數報 15.0，預期 15.0，前值 17.2

美國上週初領失業金報 86 萬人，預期 85 萬人，前值自 88.4 萬人，上修至 89.3 萬人

美國上週續領失業金報 1262.8 萬人，預期 1300 萬人，前值自 1338.5 萬人，上修至 1354.4 萬人

美國 8 月營建許可月增率報 - 0.9％，預期 3.2%，前值自 18.8%，下調至 17.9%

美國 8 月營建許可數報 147 萬戶，預期 145 萬戶，前值自 149.5 萬戶，下調至 148.3 萬戶

上圖為美國新屋開工年化月增率，下圖為美國營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

宏觀經濟諮詢機構 Pantheon Macroeconomics 在一份報告中表示：「在過去幾周，初請失業救濟金人數的下降趨勢已放緩至緩慢水平。」

E * Trade Financial Corp 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「接近零利率、更自由的通膨長期預測對經濟的實際影響仍有待觀察，聯準會有點陰鬱言論可能會給投資者承壓。」

John Hancock Investments 聯席首席投資策略師 Matt Miskin 表示：「消費者信心數據和就業形勢仍反映出經濟復甦的脆弱。」

Matt Miskin 稱：「鮑爾昨天不止一次地提到進一步財政支持的必要性。貨幣政策有其侷限性，缺乏財政政策支持會給本輪經濟復甦帶來重大風險。」

瑞銀 (UBS) 全球財富管理首席投資長 Mark Haefele 稱：「聯準會在未來數年都將維持近零利率政策，且不會採取漸進式量化寬鬆措施，此後的復甦路徑將取決於疫苗進展、病毒動態、財政支援和總統大選。美大選前或將引發市場一些短期波動。」