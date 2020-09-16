經濟學家警告：美國面臨「財政疲勞」風險 復甦之路變得更艱難

部分經濟學家警告，如果美國國會和白宮未能就新一輪財政刺激措施達成共識，則將有可能損害美國經濟復甦。

在美國兩黨各自堅持之下，人們對 11 月大選之前達成協議逐漸不抱希望，這一協議目的在透過向家庭直接付款、增加失業救濟金、對小企業及地方政府施予援助，向全球最大的經濟體注入財政資金，刺激經濟發展。

截至 8 月中旬，科羅拉多州、密蘇里州、猶他州、亞利桑那州、愛荷華州、路易斯安那州和新墨西哥州，約 7 個州簽署了川普的緊急 FEMA 基金，可提供每週 300 美元收入。這與 7 月 31 日之前，美國人每週可獲 600 美元相去甚遠。

額外的財政支持減少之下，許多經濟學家擔心，美國經濟反彈可能因此在今年下半年或 2021 年初失去動力，如此也會對全球經濟復甦造成威脅。

PGIM 固定收益部首席經濟學家 Nathan Sheets 表示，這帶來了「財政疲勞 (fiscal fatigue)」風險，指決策者停止提供刺激措施或開始試圖過早收回成本，這是一個有意義的全球風險。

他認為，華盛頓如今的情況，就是典型的這類風險。

(圖表取自 Zero Hedge)

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 指出，由於美國產量已從上半年的歷史性收縮後反彈，因而第 3 季 GDP 的年成長率可能衝上 25％或更高，但到第 4 季，很可能降至 10% 或以下。

Shepherdson 說，美國當局目前所做的，或者說他們沒有做到的事，正在增加一種風險，造成即使 COVID-19 疫苗問世後，大量經濟已經變得荒地。他表示，這不代表它永遠無法恢復，但意味著復甦需時更久、更加艱難，人們承受更多痛苦。

9 月初，幾乎每位華爾街策略師都認為華盛頓的財政刺激計畫是不可避免的，規模在 1.5 兆至 2 兆美元之間。如今，摩根士丹利已經警告，大選之前可能無法達成協議。

Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 和 Thomas Simons 表示，如果沒有達成協議，可支配個人收入的增長，將從 9.5% 降至年底的約 3%。即使推出 1 兆美元的刺激計畫，這兩項指標也都預計降至 6% 左右，這表明消費量肯定會下降。

Macropolicy Perspectives 創辦人 Julia Coronado 說，這不見得會造成雙底衰退，但復甦勢必變得平緩，並加深永久性的損害。