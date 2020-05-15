V型復甦已不可能 Fed官員：國會將不得不推出更多財政刺激

明尼阿波利斯聯準銀行總裁 Neel Kashkari 週四 (14 日) 表示，從新冠肺炎 (COVID-19) 危機中復甦將是一場「漫長的持久戰」，美國實質失業率已經攀抵 24% 或 25%，國會需要採取更多措施，幫助失業民眾支付飲食和住房這類基本帳單。

他在明尼蘇達經濟俱樂部舉辦的線上研討會中說：「我們在打的仗相當於一場經濟戰爭。讓失業民眾口袋裡有錢，是我們現在需要做的。」

Kashkari 預測，危機後的復甦可能長達 18 個月，許多家庭將迫切需要最直接的財務援助，「我認為，V 型復甦已經不在我們考量範圍。」

美國上週五公布的 4 月非農就業報告顯示官方失業率為 14.7%，但 Kashkari 等人認為這個數字低估了實際情況，因為數以百萬計的人受到居家避疫命令限制無法外出找新工作，而「正在找工作」是被計入失業人口的條件。

自 3 月中旬美國多個州實施封鎖政策至今，請領失業救濟金人數累計達到 3650 萬人。

儘管包括明達蘇達在內的多個州陸續展開重啟，允許更多企業復工，但 Kashkari 認為，由於尚無有效的疫苗或療法，民眾可能不會冒險回到正常生活，這會拖累經濟復甦。

敦促國會推出財政刺激

美國國會迄今推出的刺激措施規模累計達到 3 兆美元，而民主黨和共和黨正在為是否推出第四輪刺激而辯論。聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三表示，國會應該緊急挹注更多資金，以避免更糟糕的經濟後果。

Kashkari 呼籲鮑爾的發言，希望國會推出更多財政刺激。他表示，聯邦政府已經推出的救助措施雖然保護許多企業免於破產，但等到針對小企業的 6600 億美元薪資保障計畫 (PPP) 兩個月緩衝期結束，就有可能出現一波破產潮，這會消耗美國的產能，減緩經濟復甦。

美國國會雖然也對因疫情失業的民眾發放每周 600 美元緊急救助金，但這項計畫只持續到 7 月。

Kashkari 說：「我個人認為國會還有一些時間，因為額外的失業補助還在發放當中，但我們不能讓這期間有空檔出現。」