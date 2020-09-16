〈美股盤後〉iPad Air率先採5奈米晶片 費半漲逾1.7%台積電ADR飆逾6%

週二 (15 日) 原油上漲、美元幾乎持平，金融股下跌，蘋果自秋季發表會後收斂漲幅，美股四大指數同步上漲，標普連續第三個交易日收紅，台積電 ADR 噴漲逾 6%，引領費半指數漲逾 1.7%。

新一輪刺激方案持續卡關，眾議院議長佩洛西稱，她不會支持共和黨推出的「瘦身版」刺激法案。

美中方面，世界貿易組織 (WTO) 裁定，川普政府在 2018 年對中國價值超過 2000 億美元的商品祭出關稅，違反了全球貿易規則。

中國商務部最新聲明回應，中方對專家組做出的客觀、公正裁決表達讚賞。美國政府回應不會對美中第一階段協議產生影響，但 WTO 「完全不足」以有效地阻止中國侵害美方的做法。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2930 萬例，死亡數突破 92.9 萬例，美國累計確診超過 655 萬例，累計死亡數達 19.4 萬。

週二 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 2.27 點，或 0.01%，收 27,995.60 點。

標普 500 指數上漲 17.66 點，或 0.52%，收 3,401.20 點。

那斯達克指數上漲 133.67 點，或 1.21%，收 11,190.32 點。

費城半導體指數上漲 37.44 點，或 1.72%，收 2,219.19 點。

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標普 11 大板塊有 8 大板塊上漲，通訊服務、房地產和非必需消費品領漲，金融、能源和必需消費品領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.16%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.71%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.74%；臉書 (FB-US) 上漲 2.36%。

道瓊成分股漲跌互見。卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 3.20%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.11%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.04%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.02%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.96%。

費半成分股僅 Marvell 收低。美光 (MU-US) 上漲 0.04%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.92%；AMD (AMD-US) 上漲 1.32%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.19%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.75%。

台股 ADR 跟隨著蘋果新品發布強勢上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 6.67%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 6.67%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.46%。

蘋果宣布第四代 Apple iPad Air 是第一個採用 5 奈米 A14 晶片的蘋果產品，這對台積電視為利多消息。

Real World Technologies 分析師 David Kanter 稱，這是我們首次有機會觀察台積電 5 奈米製程的影響。我想知道效能改進有多少來自台積電的新技術？有多少來自蘋果晶片架構？

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.16% 至每股 115.54 美元。該公司發表一系列新硬體和軟體，為下月即將問世的 iPhone 12 暖場。

新 iPad Air 率先採 5 奈米晶片 (圖片：蘋果)

新品包括 Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、iPad 第八代、新 iPad Air 以及健身 + 運動服務、Apple One 搭售服務。

蘋果推出新品包括 Apple Watch Series 6、Apple Watch SE。(圖片：蘋果)

特斯拉 (TSLA-US) 電池日即將於下週 22 日舉行，該公司大漲 7.18% 至每股 449.76 美元。

卡夫亨氏 (KHC-US) 上漲 0.31%。該公司計劃在未來五年削減 20 億美元的成本。該公司還宣布將以 32 億美元的價格將其天然奶酪業務出售給 Groupe Lactalis

SEC 正在調查賣空者 Hindenburg Research 關於電動卡車製造商 Nikola (NKLA-US) 的消息，Nikola 下跌 8.27%。

經濟數據

紐約 Fed 9 月製造業指數報 17%，預期 4.4%，前值 3.7%

美國 8 月工業產出月增率報 0.36%，預期 1.0%，前值 3.0%

華爾街分析

Instinet 執行董事 Frank Cappelleri 表示：「市場正在盡最大努力證明，逢低買入仍是一種時尚。市場將持續廣泛參與，這是保持市場前進的最關鍵特徵。」

First American Trust 投資長 Jerry Braakman 表示：「市場正試圖弄清楚下一步該怎麼做，此時大家總是會看到波動，懷疑這種科技熱潮是否會持續下去？」

華爾街還在等待聯準會 (Fed) 週三結束為期兩天利率政策會議結果。

Delos Capital Advisors 投資策略長 Andrew Smith 稱：「我們認為，聯準會刺激通膨的承諾，可能導致利率劇烈波動，進而殃及股價。」