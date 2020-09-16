蘋果庫克：今日發表會重點關注 Apple Watch 和 iPad

週三 (16 日) 蘋果於加州庫比蒂諾市 (Cupertino) 舉行線上秋季發表會，蘋果 CEO 庫克宣布，今日兩大重點新品為新 Apple Watch 和 iPad。

蘋果早前媒體邀請函上的標語是「時光飛逝 (time flies)」已暗示今年秋季發表會重點放在 Apple Watch 等新品。

台北時間週三凌晨 1 時，蘋果線上的秋季發表會開始，庫克稱：「新冠肺炎影響之下，我們知道生活並不總是如此，但我們期待美好的日子… 今日蘋果秋季發表會的重點為 Apple Watch 和 iPad。」

Apple Watch Series 6 擁有更快的處理器、更佳的螢幕，效能比其上一代產品快 20%，並具有更亮的螢幕，提供更好的可讀性。

Apple Watch Series 6 主要新功能之一為「血氧飽和度監測」，透過紅外線感測器來監測用戶血液中的氧氣含量，15 秒內可完成測量，讓果迷可以更好地掌握自身健康與睡眠狀況。

新款 Apple Watch Series 6 售價為 399 美元，此外，蘋果還推出經濟版的 Apple Watch SE，售價為 279 美元以上，週三起即可預購，新品將於週五上市。

秋季發布會前，蘋果 (AAPL-US) 週二股價一度下滑爾後回升，發表會開始後，蘋果股價自 117.86 美元小幅下滑至 117.10 美元，截稿前暫報每股 117.18 美元。

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