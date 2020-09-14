本週操盤筆記：蘋果秋季發表會、Fed 9月會議、華為出貨緩衝到期

本週操盤筆記 (0914-0918)

1. 蘋果秋季發表會：

台北時間週三 (16 日) 凌晨 1 時蘋果 (AAPL-US) 將召開秋季發表會，市場預期，蘋果將於會上發布「5G 版」iPhone 12 和其他新品。

另外，外界也預期，除了備受矚目的 iPhone 12 之外，蘋果也可能還會發表 Apple Watch 6 系列、並更新 iPad Air 和其他產品。

2. 聯準會 9 月利率會議：

美國聯準會 (Fed) 將於台北時間週四 (17 日) 凌晨 2 時公布 9 月份利率決議，市場預期 Fed 將繼續維持現行的寬鬆政策，但要祭出更大力道的寬鬆，機率是微乎其微，整體而言 Fed 目前貨幣政策論調將維持「寬鬆延續、但難更強。」

市場經濟學家並關注，Fed 將可能在 9 月利率會議上宣布設定的「平均通膨目標上限」，以擴大市場的通膨預期。

3. 華為出貨緩衝到期：

週一 (14 日) 美國先前給予含美國技術產品向華為出貨的 120 天緩衝期到期，而在到期之後，任何含美國技術產品向華為出貨，都需向美國商務部進行申請。

美國商務部先前是在 5 月 15 日發布此項針對華為的出口禁令，而 8 月中又再擴大禁令範圍，台灣半導體廠在週一 (14 日) 後即無法出貨華為，受影響包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、立積 (4968-TW) 等大廠。

4.. 白宮針對美國 TikTok 禁令生效：

美國白宮針對美國 TikTok 禁令將於週二 (15 日) 生效，TikTok 母公司字節跳動需在週二 (15 日) 之前，關閉或出售美國 TikTok 業務。

且自 9 月 20 日起，美國將禁止任何受美國司法管轄的個人和企業與 TikTok 母公司字節跳動、微信母公司騰訊進行任何交易，該份行政命令是根據美國總統川普 (Donald Trump) 8 月 6 日所簽署之行政命令。