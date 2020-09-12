安倍經濟學該如何繼續？日本首相候選人各有調整方向

日本執政的自民黨即將在下週選出新任黨魁，「安倍經濟學」(Abenomics) 也成為評論焦點之一。被視為安倍晉三接班人的日本官房長官菅義偉，把延續安倍晉三的施政當成主要訴求；但是另兩名參選人岸田文雄、石破茂元則主張了改正落差的重要性。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成日本企業活動的縮小，如何重振日本經濟也使得這三人的論戰擴大。

其中，菅義偉表示安倍經濟學的三支箭，大膽的貨幣寬鬆、機動性的財政動員、喚起民間投資的成長戰略，促使日本脫離通縮困境、讓社會感到豐足。還有日圓走降、股價上揚，以及企業獲利恢復與僱用的改善等，都是安倍經濟學的成果。而另外兩人也表示同意。

在安倍晉三背後輔政的菅義偉，提到在安倍執政的這段期間，日本出現泡沫經濟後的最佳經濟狀態，誇示了執政成果。也強調他會繼續負起責任，讓安倍的執政路線延續下去。還有為了從肺炎疫情困境中走出，也會敦促日本央行推動進一步的貨幣寬鬆作為。

岸田文雄則指出，如果突然改變金融財政政策，將會出現弊害。還有在未來幾年，有需要好好的思考財政的健全化及利率等問題。

石破茂元則提到，他無意突然改變金融政策，但也憂心大規模的貨幣寬鬆會對市場機能帶來不良影響。強調不能一直保持在目前狀態。

此外，三人就安倍經濟學必須作出修正的部分也提出意見。

岸田文雄表示，中小企業及地方業者沒有感受到成果，有必要就這部分的落差來進行改正。還有在最低工資的提升、教育 / 住宅費用負擔的減輕等方面，必須更加努力。

石破茂元則認為，要增加低所得者的收入來降低落差，並再度檢驗消費稅增稅是否真的有達成原本賦予之目的。稅金減免、推遲納稅、現金給付等，都是可以考慮的作法。

菅義偉則強調，有必要拿掉既得利益，全力推動制度改革。他認為有必要加速行動通訊業者的競爭，調降通訊費用。還有地方性銀行的數量過多，在未來有必要進行重整。