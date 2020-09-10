趕出貨華為 聯發科8月營收327.16億元 刷新歷史新高

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收 327.16 億元，月增 22.57%，年增 41.98%，累計前 8 月營收 1878.75 億元，年增 18.89%；隨著華為禁令即將在 9 月中生效，聯發科與供應鏈加速生產出貨，帶動 8 月營收一舉突破 300 億元，創歷史新高。

依據聯發科財測，以美元對台幣匯率 1 比 29.2 計算，第三季營收約 825-879 億元，季增 22-30%，年增 23-31%，累計 7、8 月營收已達 594.09 億元，據高標 879 億元推算，9 月營收將較 8 月下滑。

聯發科受惠傳統旺季到來，多款搭載天璣系列的 5G 手機問世，手機晶片出貨暢旺，加上趕工出貨華為，8 月營收創下歷史新高，且因 5G 手機晶片出貨比重提高，整體獲利能力也提升，估第三季毛利率可達 41.5-44.5%，相較上季預估值 41-44%，預估區間再度向上調升，產品組合持續轉佳。

聯發科 ASIC(客製化晶片) 則受惠遊戲機進入新的產品週期，加上年底消費性銷售旺季到來，需求旺盛，另外企業級 ASIC 在雲端 AI 專案如期在下半年進入量產，挹注本季營運。

另外，隨著遠距教學趨勢延續，聯發科 Chromebook 相關晶片包括電源管理、處理器、WiFi 模組、5G 收發器等，出貨皆迎來旺季水準。

隨著華為禁令將在 9 月 15 日生效，聯發科 9 月營收恐較 8 月滑落，至於，5 奈米手機晶片計畫，聯發科也強調將如期進行，並在年底前推出更先進製程搶攻 5G 平價市場。