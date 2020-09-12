全球復甦有趨緩跡象 美、英經濟規模最快2022年才能回到疫前水準

華爾街日報報導，全球經濟正從春季的低谷反彈，但最新數據顯示解封提振經濟的效益逐漸減弱，證實全球經濟還需要一段時間才能恢復元氣，要回到疫情前水準至少等好幾年。

周五公布的英國 GDP，是觀察全球經濟復甦力道的好機會，因為英國是率先公布每月經濟成長數據的主要經濟體之一，比其他先進國家發布的每季 GDP 數據更能反映最新情勢。

英國統計局周五公布，7 月 GDP 比 6 月成長 6.6%，連續三個月擴張，但增速從 6 月的 8.7% 放緩。由此數據推估，英國第 3 季 GDP 將擴張 15%，從第 2 季的萎縮 20.4% 反彈。

然而英國經濟產值和疫情肆虐前的 2 月相比，依然低了 11.7%。工業產值下降 7%，更依賴面對面接觸的服務業產值比 2 月下降 12.6%。

挪威和英國同樣發布每月 GDP，根據本周出爐的官方數據，挪威 7 月 GDP 擴張 1.1%，低於 6 月；7 月產值僅比 2 月低了 4.7%，反映挪威經濟今年春季經濟萎縮幅度遠比歐洲鄰國小得多。

英國 (左) 和挪威 (右) 每個月 GDP 變化。來源：WSJ

這些數據強化了經濟學家的觀點：新冠肺炎衝擊經濟所有面向，導致大多數富裕國家成長低落。一般預料，由於疫情大流行的不確定性還會持續一段時間、疫苗問世時間不明朗，經濟在第 3 季強勁成長後步調將大幅減緩，變成溫和、適度的擴張。

Axa 保險公司首席經濟學家 Gilles Moëc 說：「只要主要經濟體不會全面封鎖，經濟就能持續癒合，但無法保有幾個月前經濟重啟的可觀反彈。」例如，英國經濟可能要到 2022 年才能恢復疫情爆發前的規模。

美國亞太蘭大聯準銀行預測美國 GDP 將在第 3 季擴張 7%，而各方經濟學家目前預估，第 4 季 GDP 僅能擴張 1.25%，至少到 2022 年初才有可能恢復疫前水準。

許多國家經濟活動的轉捩點發生在短短幾個月內，中國之外許多國家的 GDP 在 3、4 月急遽萎縮，5 月開始復甦，6、7 月拜解封之賜強力反彈。

商業調查則顯示，全球經濟 8 月擴張，為連續第五個月成長。

但由於疫情復燃，一些地區再度實施防疫限制措施，經濟復甦變得脆弱，例如日本、印度、澳洲、西班牙、義大利、哈薩克的經濟活動都降溫，這些國家經濟產值合計占全球 15%。