德銀執行長：全球經濟復甦恐較預期更為漫長

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟造成衝擊，德意志銀行 (Deutsche Bank) 執行長 Christian Sewing 在週三 (2 日) 警告，全球經濟恢復至疫情前水準所需要的時間，將比預期更久，對全球經濟前景表達悲觀。

在 3 月份疫情爆發後，各國實行了嚴格的封鎖措施，歐元區的商業活動急劇下跌，不過，在近期防疫封鎖有所緩解的情況下，經濟活動有所反彈。但是，如今各界擔憂，如果再度實施新的防疫封鎖或社交隔離限制，或是持續沒有疫苗等有效治療方式推出，商業活動的反彈很可能不會持續。

Sewin 警告表示，要恢復原有的經濟實力，時間可能比想像的要長得多。他表示，許多公司必須設法面對一段長時間內銷售持續下降的狀態。他認為，經濟將會復甦，但只能是一步一步，並且不是所有產業都會復甦。

Sewin 也表示，疫情對旅遊業造成了嚴重破壞。甚至有部分分析師認為，如今夏季活動的緩慢復甦，只是為部分飯店和其他與旅遊相關的業務帶來短暫的活水。「很難再回到疫情前的水準，並且將需要很長時間。不會在今年發生，也不會在明年發生。」Sewin 說道。

據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 先前的報告顯示，德國 ZEW 經濟景氣指數上升至 8 月的 71.5，超出市場預期，反映對德國疫情復甦的期望持續增加。不過，市場對當前情況仍然悲觀，經濟現況指數由 7 月的 - 80.9，意外回落至 8 月的 - 81.3，市場原預期，本月將續升至 - 68.8。