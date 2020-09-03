Fed褐皮書：8月經濟復甦緩慢不均 暫時性裁員變永久

美國聯準會 (Fed) 周四 (3 日) 公布的褐皮書報告顯示，美國經濟 8 月擴張，但多數地區成長減緩而且不平均，疫情讓經濟面臨持續的不確定性和波動，某些企業的暫時性裁員變成永久。

根據這份在 7 月到 8 月 24 日對 12 個轄區的調查，Fed 表示大多數轄區經濟活動攀升，但成長幅度普遍溫和，景氣依然遠低於疫情前的水準，美國經濟面臨持續的不確定性和波動，全美各地都回報消費者和企業活動受到負面影響。

這呼應克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 的演說，她在一場論壇中表示，在 5 月到 6 月出現的經濟復甦，過去幾個月來逐漸趨緩，呼籲國會盡快推出更多財政支持。

褐皮書凸顯復甦不均的情形，某些領域受惠，例如低利率之下住宅不動產火熱，但其他像是商用營造、能源和農業，遲遲難以復甦。

調查中的亮點還包括，全美大多數地區的製造活動恢復成長，消費者支出也攀升，汽車銷售強勁，零售和觀光有些許成長。

不過，一些企業因為市場需求依舊疲軟，原本宣布的暫時裁員轉為永久。不少航空公司、旅館和學校上周都表示將裁撤更多職位，因應顧客流失和營收驟減。

即使有一些企業希望招募人力，卻苦於找不到需要的人才，顯示學校重開時間不確定、日間照護不易取得、額外失業補助到期等問題。

美國勞工部將於周五公布 8 月就業報告，市場預估非農就業人口增加 120 萬人。