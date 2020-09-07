【專訪高人氣新興債團隊觀點】 NN (L) 新興債團隊資深經理人胡璋健(Leo Hu)： 歷史顯示 現在進場未來一年兩位數報酬可期

投資最擔心成為最後一隻老鼠，新冠疫情危機以來，各資產都有不小漲幅，新興美元主權債也漲了 2 成多，如果只關注那不遠的前方，多數人會感覺到「居高思危」的不安，然而長期歷史數據透露的事實，卻跟大家想的不一樣。

最典型的例子就是 2008 年金融海嘯，根據彭博統計 (註 1)，新興美元主權債海嘯後快速收復下跌前高點，居高思危的忐忑心情隨之浮現，然而拉長時間來看，海嘯收復高點後至今，新興美元主權債指數漲幅已不只 2 倍。時間見證、數字會說話，突破短期投資盲點、著眼長線布局，才能做出更明智的判斷。

牛頓：「如果我能看得更遠， 那是因為站在巨人的肩膀上。」尤其此刻，更需要可信賴的巨人夥伴，協助我們登高望遠，以專業克服短線盲點、增加長期投資效益。NN (L) 新興債投資團隊擁有 27 年實戰經驗，長期表現出色也贏得好口碑，是值得信賴的巨人夥伴，為此，本文特別越洋專訪 NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人胡璋健 (Leo Hu)，提供團隊專業觀點與策略，協助投資人可以站的更高、看的更遠，更清楚未來走勢與獲利契機：

問：新興債從低點反彈 5 個多月了，還有高點可期的理由為何？

答：我們可以從 3 個面向觀察：第 1 就基本面來看，目前經濟已有復甦跡象，歐美疫苗研發朝正向發展、大宗商品價格也隨著景氣好轉回溫，基本面正漸入佳境；第 2 觀察技術面，各國力拼量化寬鬆為新興債不斷注入活水，特別是負利率浪潮襲來暫無可逆，目前全球負殖利率規模激增達 16.2 兆美元，負殖利率政府債券在成熟債市中佔比高達 27%，在歐元區佔比更高達 57%(註 2)，市場競逐收益下，對新興市場債的需求只會更為強烈；第 3 從價值面分析，新興美元主權債目前利差仍有 400 個基本點以上，距離長期平均 300-350 個基本點仍有不錯的收斂空間。

值得一提的是，過去歷次危機爆發後，即使錯過最低點，投資人觀望 5 個月後再進場，投資 1 年及 2 年多仍有兩位數以上的報酬表現。我們相信，此次新興美元主權債極有可能複製過去走勢，展現不錯的長多格局。

表一、指數反彈 5 個月後才進場，投資 1 年及 2 年之成果

問：下半年新興債可能面臨的風險？基金操作將如何因應？

答：我們認為，市場尾端風險仍需持續關注，像是美中關係恐將持續緊張，但應不會以直接影響彼此經濟的方式交手；疫情在疫苗推出前仍可能在部分區域擴散；目前基本情境為全球央行將維持更長的寬鬆措施時間，但需留意政策錯誤的風險。

面對下半年的這些挑戰，NN (L) 新興債團隊的操作管理將更著重風險控管、以及靈活調整的投資策略，過往我們透過機會與風險並重的雙策略，成功締造佳績，未來也會繼續以此靈活策略從容面對各種變局與挑戰。

問：操作管理的基金績效出色，新興債團隊是如何辦到的？

答：我們引以為傲的是，面對突如其來的市場變局，擁有靈活調整策略、提早因應的實力，這是累積 27 年的豐富實戰經驗所成就的。今年面對嚴峻市場情勢，我們操作策略著重於風險與機會並重的目標，當風險出現時，美國公債期貨與彈性現金部位可降低波動與下行風險；反之，當市場投資氣氛良好時，將靈活加碼展望良好、利差較高的非投資級債券。

舉例來說，今年 3 月疫情大爆發之前，我們便已將基金現金水位拉高到 10% 以上的新高 (3 月底現金水位高達 12.9%)，這讓團隊在面臨市場不理性大跌時，擁有更多銀彈可逢低撿便宜、創造更多報酬機會。此外，我們也成功靈活調整阿根廷及厄瓜多的部位水準，當 8 月達成債務重組協議，帶動兩個國家美元主權債大幅反彈，也為基金帶來不少績效貢獻。

表二；操作出色，追收益的巨人好夥伴_NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

資料來源：Lipper，美元計價，X 股級別，資料日期：2020/8/31。同類平均係依 Lipper Global 新興市場環球債券_強勢貨幣分類。本基金係指 NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

註 1、資料來源：Bloomberg，美元計價，2020/8/10。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

註 2、資料來源：Bloomberg，2020/8/10。

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