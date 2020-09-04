【第一金投信】科技股先踩煞車，美股大漲後暫時休息一下

由於〝賣出科技股〞與中國制定半導體新政策的消息，終於暫時澆熄漲勢旺盛的科技股氣焰，那斯達克昨天重挫近 5%，指標股 Tesla 跌幅最重達 9%，蘋果跌 8%，微軟與 Alphabet 分別跌 6.2% 及 5.1%(個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定)。第一金投信指出，從 3/23 日低檔反彈以來，那斯達克累積漲幅高達 67％，技術指標呈現過熱，當有利空傳出易引發短多獲利賣壓出籠，若沒有連續性大跌觸發停損賣壓，預估回檔幅度仍不大，主要基於本波反彈之修正多介於 3％～5％，且修正後多頭又快速集結上攻，這次的降溫對多頭續航是好事。若回檔逾 5％以上，投資人可視風險承擔度，逢低分批佈局。

昨天美股大跌，主要是有消息指出，投資大咖開始逢高減碼多頭的指標股 Tesla 及蘋果，如 Tesla 最大股東 Baillie Gifford 傳已減碼、億萬富豪 Mario Gabelli 考慮減持蘋果。另一方面，據傳中國十四五計畫，將大力支持發展第三代半導體，華為也高喊一個世界兩套系統，是可能的，讓美國半導體業聞之色變，加上目前科技股評價的確不便宜，整體基本面的腳步也未跟上股價漲幅，讓創高的三大指數同步回檔。

這次回跌究竟是修正的開始，抑或短暫的降溫，可從幾個面項分析：

1、 從波段統計數據分析：自疫情低點迄今，那斯達克波段下跌超過 3% 共發生 6 次，最大跌幅僅 5.3%，最長修正時間 5 個交易日，代表只要美股略微回檔，逢低買盤就前仆後繼湧入，支撐多頭攻勢不墜。

2、 從市場情緒指標：雖然美股不斷創高，但金融市場居高思危的謹慎態度依舊，當前只在 40％的平均值附近，並未觸及 80％的過度樂觀。

3、 從資金流向研判：從 2013 年以來，全球資金曾大幅流入股票型基金達入 3.6 兆美元，但到了 2018 年美中貿易衝突升溫後，資金就隨著美股不斷創高賣出，近兩年流出達 2.97 兆美元，意味市場籌碼相對穩定，不易出現多殺多的連續性大跌走勢，也提供後市足夠的買盤金援。

4、 從產業趨勢分析：新冠疫情徹底改變人類生活模式與工作型態，無接觸、無人化服務當道，讓 AI 技術商業應用快速落地；另外，宅生活的模式短期不易改變，且可能成為習慣，致使追求年輕新生活的健康瘦身、遊戲電競、毛小孩陪伴商機也同步大爆發。因此可以發現，AI 相關指數及健康瘦身、遊戲電競、毛小孩指數，在稍做修正後，也能快速展現攻勢。由此可見，若長線趨勢對了，遇短期的修正，反而是進場佈局的好機會。

第一金投信獨立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網（www.fsitc.com.tw）、公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）或境外基金資訊觀測站（announce.fundclear.com.tw）下載。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資高收益債券之基金可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至基金經理公司官網查詢最近 12 個月內由本金支付之配息組成項目。基金配息之年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100％」。各期間報酬率 (含息) 是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。中國大陸為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國巿場特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為 RR1~RR5 等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。本基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。遞延手續費 N 級別，持有未滿 1、2、3 年，手續費率分別為 3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，滿 3 年者免付。