華為遭美制裁 其他IT、零件製造商有望從中受益

據報導,由於華為目前的智慧型手機總銷量有 40-50% 來自中國以外市場,在遭受美國各項禁令和制裁後,華為手機出貨量下滑,而其他廠牌則有望因此受益。

報導指出,受到制裁的影響,華為的智慧型手機總出貨量預估將在 2021 年下跌至 1 億支以下。在此情況下,中國當地的競爭對手、三星電子和蘋果 (AAPL-US) 可能將因此受益,市占率有望藉此提升。

受到今年第三季智慧型手機出貨量大幅反彈的預測的支持,三星電子目前正在要求零組件供應商增加手機零組件的供應。報導預期三星電子第三季的出貨量成長強勁,將是全球 6 大智慧型手機製造商出貨成長最強的公司,季增率可能達到 40%。同時,隨著新一代 iPhone 機型即將發布,蘋果也預計第四季市場需求有望大增。

報導指出,對於 IT 公司和零組件供應商而言,最好的情況是中美貿易站獲得解決,以及隨後整體 IT 需求的改善。但是,即使現況是美國收緊了對華為的限令,大多數南韓 IT 公司也將有望從中受益。

在美國對華為制裁之下,預期將會受益的公司包含三星供應鏈中的射頻元件公司 Partron、相機模組公司 MCNEX、機殼公司 Intops 和三星機電。另外,蘋果供應鏈中的 PCB 公司 BH 和 LG Innotek 也有望因此受益。

產業高層和分析師預期,美國對華為加大禁令,以切斷華為關鍵晶片的供應,將對更廣泛的科技供應鏈產生重大影響,一家台灣電腦晶片公司的高管表示,去年 5 月首次將華為列入黑名單時,比較像是一個重大的政治信號,但效果有限。不過,美國商務部的人已經用了一年的時間來磨刀,新規則可能對科技來帶來真正的改變。