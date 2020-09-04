華為遭美制裁 其他IT、零件製造商有望從中受益

據報導，由於華為目前的智慧型手機總銷量有 40-50% 來自中國以外市場，在遭受美國各項禁令和制裁後，華為手機出貨量下滑，而其他廠牌則有望因此受益。

報導指出，受到制裁的影響，華為的智慧型手機總出貨量預估將在 2021 年下跌至 1 億支以下。在此情況下，中國當地的競爭對手、三星電子和蘋果 (AAPL-US) 可能將因此受益，市占率有望藉此提升。

受到今年第三季智慧型手機出貨量大幅反彈的預測的支持，三星電子目前正在要求零組件供應商增加手機零組件的供應。報導預期三星電子第三季的出貨量成長強勁，將是全球 6 大智慧型手機製造商出貨成長最強的公司，季增率可能達到 40%。同時，隨著新一代 iPhone 機型即將發布，蘋果也預計第四季市場需求有望大增。

報導指出，對於 IT 公司和零組件供應商而言，最好的情況是中美貿易站獲得解決，以及隨後整體 IT 需求的改善。但是，即使現況是美國收緊了對華為的限令，大多數南韓 IT 公司也將有望從中受益。

在美國對華為制裁之下，預期將會受益的公司包含三星供應鏈中的射頻元件公司 Partron、相機模組公司 MCNEX、機殼公司 Intops 和三星機電。另外，蘋果供應鏈中的 PCB 公司 BH 和 LG Innotek 也有望因此受益。

產業高層和分析師預期，美國對華為加大禁令，以切斷華為關鍵晶片的供應，將對更廣泛的科技供應鏈產生重大影響，一家台灣電腦晶片公司的高管表示，去年 5 月首次將華為列入黑名單時，比較像是一個重大的政治信號，但效果有限。不過，美國商務部的人已經用了一年的時間來磨刀，新規則可能對科技來帶來真正的改變。