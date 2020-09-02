疫情衝擊航空業 至年底全球裁員數恐逼近50萬

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球的航空業帶來嚴重衝擊，根據諮詢公司 Five Aero 的一項研究數據顯示，在過去 6 個月中，全球航空業已經有超過 35 萬人遭到裁員，並且到今年底，裁員人數恐逼近 50 萬人。

Five Aero 聯合創始人 Rowland Hayler 表示，受到疫情的衝擊，今年年底全球航空業恐有近 50 萬的工作崗位遭到裁減，其中包含 2.5 萬個不屬於航空公司、航空航天製造商、機場類別的職位，另外也有 9.5 萬個職位面臨風險，但尚未公布裁員。與此同時，亞洲公司和全球機場似乎在通過壓低薪資來減緩裁員，或者不對外公佈裁員總數。

隨著全球某些地區的新增病例數再度增加，並重啟封鎖限制措施，旅客需求持續受到抑制。研究顯示，迄今為止，航空業裁員有 80% 以上來自歐洲和北美洲，儘管這兩個地區在 2019 年僅貢獻全球客運量約 49%。

Hayler 表示，由於許多大型飛機製造商和關鍵供應商位於西方國家，所以歐洲和北美洲的實際裁員人數可能更高，另外，亞太地區的裁員人數微乎其微，其中有一半是來自澳洲和紐西蘭。Hayler 指出，亞洲航空公司可能更不願解僱員工，但缺乏來自中國和其他地方的數據也是一個主要問題。

國際航空運輸協會 (IATA) 在先前預期，2021 年旅客人數將較 2020 年的低迷增加 62%，但是與 2019 年相比，旅客人數仍將下跌近 30%。預計至少要到 2024 年才能完全恢復到 2019 年的水準。

報告中也指出：「隨著經濟復甦緩慢，企業持續承受財務壓力，企業商務旅行預算預期也將受到很大限制。調查也表明，視訊會議似乎已經取代了面對面的會議。」