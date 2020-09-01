美國業者：晶片業因華為禁令重傷 官方補助還不足一半損失

VLSI Research 執行長 Dan Hutcheson 在週一 (1 日) 表示，在美國總統川普對中國華為祭出限令後，已經導致整體晶片業出現大量未售產品庫存，而美國國會所提議的 228 億美元對半導體業的補助，遠遠不足以填補此一缺口。

川普政府最初於 8 月份收緊了對華為的限令，禁止供應商將未經特殊許可的情況下，出售美國技術製造的晶片給華為。對此，Hutcheson 表示，在公布禁令之後，企業積壓了很多庫存。

在美國與中國的競爭當中，美國當當局正積極協助美國半導體公司將製造中心轉移到亞洲以外的地區。美國參議院在先前提案，將為美國國內半導體製造商提供超過 228 億美元的資金補助，但 Hutcheson 認為，這還不到所需金額的一半。

「這確實還達不到所需的資金水準，若是 500 億美元更有可能獲得理想的結果。」Hutcheson 說道。

儘管受到地緣政治衝突的影響，但在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，有更多人轉向在家辦公或是進行線上學習，這樣轉變推動了對電子產品的需求，VLSI Research 預估 2020 年全球半導體業將成長 7%。同時，該機構也預期在未來幾年內，晶片業將以每年 4% 到 6% 的速度成長。

美國半導體產業協會 (SIA) 主席兼執行長 John Neuffer 則在先前表示，擴增的禁令規範將對美國半導體業帶來負面的影響。Neuffer 說道：「我們重申立場，向中國銷售不敏感的商業產品，將有助於推動美國半導體業的研究和創新，這對美國的經濟實力和國家安全至關重要。」