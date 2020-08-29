〈熱門股〉榮創營運可望逐季改善 周漲15%站上短均

LED 封裝廠榮創 (3437-TW) 受惠疫情帶動的筆電、平板需求，近期 LED 背光產能全開，加上 Mini LED 題材發酵，激勵本周股價走強，周五 (28 日) 終場收在 24.25 元，站回所有短天期均線，股價周漲幅達 14.9%。

榮創受惠疫情帶動的筆電、平板需求，近期 LED 背光產能全開，訂單暢旺，今年前 7 月營收達 29.9 億元，年增近 4 成。法人看好，在筆電、平板 LED 背光需求維持強勁下，今年獲利可望逐季改善。

鴻海集團近來加速在 Micro LED 上的佈局，其轉投資公司夏普，2017 年時攜手泛鴻海集團的面板大廠群創 (3481-TW) 及榮創 (3437-TW) 等 3 家公司，收購研發 Micro LED 面板的美國新創公司 eLux，而夏普旗下子公司夏普福山半導體，日前傳出將於 2023 至 2024 年，量產 Micro LED 面板產品。

法人看好，在鴻海集團資源挹注下，榮創在 Micro LED、Mini LED 等新應用發展上，可望加速推進。

榮創第 2 季營收 14.28 億元，季增 37.84%，年增 51.9%；稅後虧損 4370 萬元，較上季與去年同期收斂，每股虧損 0.3 元。上半年累計營收 24.92 億元，年增 42%；稅後虧損 1.65 億元，較去年同期收斂，每股虧損 1.14 元。