〈觀察〉搶食蘋果Micro LED大單 台廠兩大梯隊成形

蘋果積極佈局 Mini LED、Micro LED 等新世代顯示技術，智慧手錶傳將是首款 Micro LED 應用，除 LED 磊晶龍頭晶電 (2448-TW) 與面板大廠友達 (2409-TW) 共同結盟，推進技術發展外，鴻海集團也由轉投資夏普領軍強攻，台廠兩大梯隊已然成形，各自串連上下游資源，搶食蘋果的 Micro LED 應用龐大商機。

蘋果先前傳出在竹科龍潭園區打造神秘「51 區」，便是為了在台發展新世代顯示器技術，針對 Mini LED、Micro LED 等應用，與晶電、友達等台廠展開進一步的密切合作。

晶電與友達集團旗下隆達 (3698-TW) 日前宣布共組富采投控，傳出是為了爭取更多蘋果訂單，雙方結盟除能發揮各自強項、整合上下游資源，擴大營運效益外，友達身為隆達大股東，也是富采投控董事會成員之一，在新控股公司引路下，可強化與晶電合作，並拉近與蘋果關係。

晶電 Micro LED 近期已克服許多技術困難，預計未來 2、3 年陸續完成產品可靠性進展後，最快 3 至 4 年後，可看到終端產品應用大量推出，董事長李秉傑認為，智慧手表將是 Micro LED 第一個量產的終端應用。

友達也同樣積極佈局 Micro LED 技術，已與錼創共同開發出 9.4 吋高解析度柔性 Micro LED 顯示器，像素密度 228 ppi，要搶進高附加價值的車載顯示器市場。

而鴻海集團也加速在 Micro LED 上的佈局，其轉投資公司夏普，2017 年時便攜手泛鴻海集團的面板大廠群創 (3481-TW)、LED 封裝廠榮創 (3437-TW) 等 3 家公司，收購研發 Micro LED 面板的美國新創公司 eLux。

夏普旗下子公司夏普福山半導體目前已試作出 0.38 吋、像素密度 1053 ppi 全彩，及 0.13 吋、3000 ppi 高精細藍色單色 Micro LED 面板產品，目標 2023 至 2024 年量產，要搶攻虛擬實境、擴增實境等穿戴式裝置需求。

市場屢傳出，蘋果首款問世的 Micro LED 應用將是智慧手錶，隨著蘋果積極衝刺高階顯示技術，台廠兩大陣營也正磨刀霍霍、各自較勁，力拚在新世代顯示技術競爭中取得先機。