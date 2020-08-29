〈世界先進家庭日〉董座方略：需求強勁 明年8吋產能仍吃緊

世界先進 (5347-TW) 董事長方略今 (29) 日表示，下半年半導體產業景氣可望優於上半年，目前 8 吋產能供不應求，預期供給吃緊情況將延續至明年，業界也有在討論漲價；而由於供給持續吃緊，8 吋機台設備購置也不容易，若有合適機會不排除買廠。

方略表示，今年隨著智慧型手機進入 5G 時代，半導體內含量是 4G 的 2 倍，造成 8 吋電源管理晶片、MOSFET、分離式元件需求增加；且即便因疫情關係，造成全球 GDP 大幅下滑，但包括居家工作、遠距教學等趨勢，帶動高階筆電、電視等面板需求。

方略認為，目前 8 吋短期內已處於供不應求情況，包括電源管理、驅動 IC 都相當吃緊；而由於生活型態已出現改變，且半導體應用除車用電子外，其他需求都維持穩定。

方略看好，今年下半年、即便到明年，居家工作等遠距應用需求也可望持續，下半年整體半導體需求也可望優於上半年，8 吋短中期供給非常吃緊，業界也傳許多廠商開始調整價格。

不過，方略認為，雖然大家對明年需求樂觀看待，且疫情對產業鏈的影響也開始鈍化，但大環境還有很大變數，包括疫情影響、疫苗何時出現、美中貿易摩擦等，不確定因素多，都對半導體產業景氣有潛在影響，要審慎看後市需求。

世界先進新加坡廠今年 1 月加入營運，方略表示，隨著產能快速拉升，對毛利率的影響已從第 2 季開始反應，但在成本優化、產能快速拉升下，對毛利率的影響稍優於先前預期，盼能將新產能對毛利率的影響再降低。

為因應客戶成長需求，世界先進也持續努力尋求更多產能支援，但方略表示，8 吋機台設備產能購置不容易，對產能的擴充還在努力中，但沒有確切時間表，若有合適機會，也不排除買廠。

至於 GaN(氮化鎵) 製程方面，方略表示，目前研發進度理想、符合預期，第 3 季認證樣品已送樣給大客戶，但客戶需經終端產品調整評估，才能量產，量要起來還需一些時間，初期瞄準電源應用，未來可望進一步拓展至 RF 應用。