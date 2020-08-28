特斯拉領跑全世界？小鵬汽車赴美掛牌首日收黑

週四 (27 日) 小鵬汽車掛牌首日出師不利，特斯拉持續創下歷史新高，華爾街分析師預測，特斯拉短線上有崩跌的風險，但長期來看，特斯拉將領跑全世界。

中國電動車廠小鵬汽車週四赴美掛牌，股票代碼為「XPEV」，發行價為每美國存托股 15 美元。然而，小鵬汽車上市首日出師不利，儘管盤中股價一度攻高至 25 美元，但終場慘跌 8.14% 至每股 21.22 美元。

相比之下，特斯拉 (TSLA-US) 股價持續突破新高，將競爭對手遠甩在後面，其股價上漲 3.97% 至每股 2,238.75 美元，市值來到 4172.17 億美元。

華爾街投行將特斯拉比擬亞馬遜。投行 Miller Tabak 首席分析師 Matt Maley 指出：「投資人必須記住，亞馬遜在 2000 年就陷入了泡沫，當時它崩跌 90%，我不認為特斯拉也會下跌 90%，但是它將會崩落，然後 (我預估) 10 年後特斯拉將領跑全世界。」

(圖片：marketwatch)

Matt Maley 認為，短線來看，即使特斯拉有朝一日將主宰世界，也並不意味著它不會在目前的超買狀態下大幅下跌。

Matt Maley 表示，我不是長期大空頭，15 個月前特斯拉跌破 190 美元時，我建議投資人回頭買入，舉雙手大買。自 2019 年 6 月交易以來，特斯拉漲幅已經超過了 1100%。

Matt Maley 預估，特斯拉在過去 10 年平均每年都有兩次兩位數回落，今年到目前為止只有一次，今年預估特斯拉還會有一次大跌，畢竟現在該股已呈現過度超買。