亞培藥廠股價高飛！與川普政府達7.5億美元快篩試劑協議

週四 (27 日) 白宮官員證實，美國亞培藥廠與川普政府達成 7.5 億美元協議，未來將為全美至少進行 1.5 億次新冠病毒快速檢測。

美國亞培藥廠 (ABT-US) 週四上漲 7.90% 至每股 111.29 美元。

美國總統川普計劃於週四在共和黨全國代表大會演說時宣布這項協議。

白宮通訊主任 Alyssa Farah 稱，這是一項重大進展，將有助於我們的國家保持開放，讓美國人重返工作崗位，讓孩子們重返學校，川普政府與亞培合作感到自豪，這筆採購將能幫助到美國人民。

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 週三晚間批准亞培藥廠 15 分鐘新冠快篩試劑 BinaxNOW，這是首個成本約為 5 美元的新冠病毒快篩，可以在無需實驗室設備的情況下，在幾分鐘內得出結果，類似於驗孕測試。

亞培於聲明中表示，該公司在獲得 FDA 授權後，將在 9 月份交付數以千萬計的快篩，到 10 月將產量增加到每月 5000 萬個。

川普政府與亞培合作的 「曲率極速行動」(Operation Warp Speed) 計畫 (圖片：AFP)

白宮新聞秘書 Kayleigh McEnany 發表聲明，最終與亞培合作的 「曲率極速行動」(Operation Warp Speed) 計畫產量，將達每月 5000 萬個。

美國衛生及公共服務部部在一份新聞稿中提到，新冠快篩試劑將部署到學校、並協助其他有特殊需要的人群。

美國衛生及公共服務部部長阿札爾 (Alex Azar II) 表示，通過戰略性地向最需要的地方分發放 1.5 億個快篩試劑，美國政府可以前所未有地跟蹤病毒，保護處於脆弱處境的數百萬美國人。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2427 萬例，死亡數突破 82.7 萬例，美國累計確診超過 585 萬例，累計死亡數達 18 萬。