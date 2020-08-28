9月中旬恐太趕！傳字節跳動要抖音擬定關閉美國業務B計畫

知情人士週四 (27 日) 透露，雖然中國的字節跳動（ByteDance）正努力剝離 TikTok 業務，但該公司本週仍告知旗下抖音 app 工程師，在萬一必須關閉美國業務的情況下做出應急準備。

川普於本月 6 日發佈行政命令，禁止 TikTok 與其母公司字節跳動在 45 日內進行交易，雖然 TikTok 已就該命令提起訴訟，但同時也為 9 月中旬未與收購方達成交易而必須關閉業務的可能性做準備。消息人士補充說，該公司希望任何關閉措施都是暫時的。

若 TikTok 達成與收購方達成協議，將還需要獲得美國和中國官方的批准才能出售。消息人士表示，關閉應變計畫的目的也在於為抖音全球營運做準備，以防中美任一國否決該協議。

字節跳動本週以備忘錄要求工程師擬定關閉美國 app 的應變計畫。字節跳動也為抖音美國員工和供應商擬定個別計畫，在關閉時期能可獲得補償。由於面對這些不確定性，TikTok 凍結在美招聘活動，僅執行 5% 招聘計畫。

消息人士表示，字節跳動將關閉業務的準備視為備案，目前首要仍在於達成收購協議，好讓抖音在美國的業務可以不受干擾的運作下去。

TikTok 發言人聲明，「我們相信我們將找到解決辦法，可以確保抖音為來到這平台尋求娛樂、自我表述和社交連結的數百萬美國用戶長期運作下去。」

「正如任何負責任的公司會做的那樣，我們也會同步制定計畫，確保美國員工在不管哪個結果出現時，仍可持續拿到工資。」

字節跳動沒有立即回應置評請求。

美國 TikTok 已無法再接受新用戶註冊使用，但不清楚先前下載該 app 的美國用戶是否會失去訪問權限。