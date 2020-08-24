本週操盤筆記：全球央行年會召開、創業板實施註冊制、美Q2 GDP修正值

本週操盤筆記 (0824-0828)

1. 全球央行年會傑克森霍爾召開：

上週全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 未召開，本週確定將於週四 (27 日) 召開，會議將為期三日，而本次傑克森霍爾因新冠疫情 (COVID-19) 緣故，故不在美國懷俄明州當地舉行，將首次採線上會議。

市場關注，今年因為新冠疫情造成全球央行祭出史無前例的貨幣寬鬆政策，而透過 QE 購債釋放出來的巨額流動性，全球央行將如何應對未來挑戰，以及最重要的，是如何退出 QE 與縮表。

而本次傑克森霍爾線上會議，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 也將於週四 (27 日) 晚間 9 時發表演講。

2. 陸股創業板正式實施註冊制：

週一 (24 日) 陸股創業板正式實施註冊制，新股上市前 5 日不設漲跌幅，之後漲跌幅為 20%，並週一 (24 日) 起，所有存量創業板股票漲跌幅也將從目前的 10% 調整至 20%，並同步放寬相關基金漲跌幅至 20%。

而由於此前 A 股歷史上三次的交易機制改變，都在短線上大幅擴大市場波動，再考量到目前創業板本益比已高達約 70 倍，市場憂心，這一次註冊制的實施，也將可能大幅拉升陸股波動率。

但中國券商國盛證券認為，創業板漲跌幅的放寬，可能無法帶動波動率長期提升，國盛證券表示，短期可能有影響，但中、長期估計影響不大。

3. 美國 Q2 GDP 修正值：

週四 (27 日) 美國統計局將公布 Q2 實質 GDP 季增年率修正值，市場預期，將小幅修正 Q2 實質 GDP 季增年率自 -32.9% 至 -32.5%，修正幅度不大。

在新冠肺炎疫情的影響下，美國 Q2 經濟表現是創下史上最大跌幅，美國國家經濟研究局 (NBER) 也已宣布，美國經濟自今年 2 月正式進入經濟衰退。

受到美國經濟表現疲軟，Fed 在上週三 (20 日) 的 7 月會議紀要上，再次重申新冠疫情將「嚴重影響」經濟，Fed 將維持目前的零利率政策，直到確信經濟已經度過危機，Fed 並會持續追蹤實現就業最大化和價格穩定目標。

4. 美國 8 月諮商會消費者信心：

週二 (25 日) 美國諮商會將公布 8 月消費者信心，市場預期，8 月消費者信心將回升至 93.0，但仍是遠遠低於 6 月的 98.3。

近月以來，隨著美國經濟在新冠疫情封城後、陸續解封經濟，也帶動了消費者信心重新回溫，但是近期在二波疫情的干擾下，已有部分州被迫再次封城或延後解除封城，導致消費者信心的復甦停滯不前。