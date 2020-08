蘋果App Store抽成再遭質疑 新聞出版團體要求降價

新聞出版的業界團體 DCN(Digital Content Next) 於 20 日的一份公開信函提到,他們要求美國蘋果 (AAPL-US) 能在「App Store」的契約內容作出調整,降低訂閱時所產生的手續費。向蘋果公開喊話,也希望展開相關談判。

DCN 的主要成員有紐約時報 (The New York Times)、華盛頓時報 (The Washington Post)、道瓊公司 (Dow Jones)、金融時報 (Financial Times) 等主要新聞媒體參加。

蘋果 App Store 會在營收方面收取 30% 的手續費。而採訂閱制者,則是從第二年起收取 15% 手續費。

DCN 在信中提到 7 月下旬在美國國會聽證會上所出示之,蘋果高層向亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 所發出的電子郵件一事。指出蘋果 2016 年曾提議在亞馬遜所提供的動畫 APP 方面的新合約手續費,要控制在 15%。他們希望在合約條件上,能夠比照辦理。

在有關手機 APP 市場的手續費問題方面,在全球大受歡迎的《要塞英雄》(Fortnite) 遊戲開發商 Epic Games,在 8 月 13 日的時候,為了避開被蘋果 App Store 及谷歌 (GOOGL-US)Google Play 收取手續費,而導入獨自的直接付款方式來規避應用內的購買規則。

為此,要塞英雄遊戲也被蘋果及谷歌從商店下架。Epic Games 也在美國聯邦地方法院向兩家公司提訴,彼此槓上。而嫌隙也因此更為加深。