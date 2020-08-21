全球招募6萬人受試！嬌生候選疫苗9月起進入最後試驗階段

嬌生 (JNJ-US) 週四 (20 日) 證實，9 月將招募 6 萬名健康的志願受試者，展開一款新冠病毒候選疫苗的後期臨床試驗，為迄今全球最大規模試驗。

根據嬌生發言人和 Clinicaltrials.gov 的資料，嬌生將在美國和其他國家近 180 個地區招募 6 萬名年滿 18 歲健康的志願受試者，並隨機讓受試者注射該候選疫苗或者安慰劑，並追蹤其後 2 年，以確定疫苗的有效性。

嬌生發言人 Jake Sargent 表示，「我們會盡可能擴大第三階段試驗的規模，受試者人數最多可能到 6 萬人，並將在高感染率的地方進行。我們會使用流行病學和模組數據來預測和計劃研究進行的地點，也預期會盡快定案。」

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，新冠病毒已經造成全球至少 788500 人死亡，感染者超過 2240 萬人。

根據世衛 (WHO) 數據，截至週四，全球有超過 160 種候選疫苗處於開發中，其中至少 30 種已經進入臨床試驗，嬌生的候選疫苗也是其一。

嬌生的試驗規模是目前全球最大，上個月製藥公司 Moderna (MRNA-US) 和輝瑞公司 (PFE-US) 也宣布其候選疫苗也進入最後試驗階段，均將招募 3 萬名志願受試者。

嬌生表示，此回使用的技術與他們製造實驗性伊波拉病毒疫苗的技術相同，目前該疫苗已在去年年末提供給剛果民主共和國人民。該技術涉及結合新冠病毒的遺傳物質和變異後的腺病毒的方法，該腺病毒已確認會引起人類普通感冒。

美國衛生與公共服務部本月 5 日宣布與嬌生製藥子公司 Janssen 達成協議，以約莫 10 億美元的價格購買 1 億劑疫苗，另外還有加購 2 億劑的權利。

該公司先前表示，倘若疫苗效果良好，到 4 月之前可望生產 6 億至 9 億劑，且首批緊急使用的疫苗可望於 2021 年初問世。

市場不似 Moderna 和輝瑞宣布類似消息時興奮，嬌生週四股價上漲 0.68%，收 151.42 美元，今年迄今股價約上漲 3.8%。