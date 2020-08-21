日本7月CPI保持零 連續第2個月通膨持平

日本 7 月份不含生鮮的核心 CPI 報 101.6，與去年同期持平，連續第 2 個月出現 CPI 保持零水位，也遜於市場預期的 0.1% 增長。新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對日本經濟活動的影響殘留，也導致核心 CPI 持續的原地踏步。

日本 2020 年 7 月 CPI (圖片來源：日本總務省)

日本總務省週五 (21 日) 公布最新消費者物價指數 CPI，多數品項價格的調查是在 7 月 15 至 17 日間實施。7 月外食消費於 2019 年 10 月消費稅調升 (8% 調至 10%) 等影響下，出現 2.5% 的上升。而生鮮以外的食品，則是較去年水準高出 1.0%。

在行動通訊方面，雖然日本主要行動通訊業者在 2019 年 6 月調降費率，也在今年 7 月出現 3.2% 的上升。

汽油較去年同期下降 9.2%。雖然當前日本加油站的汽油價格上揚，不過在年初原油下挫的影響下，與去年相比也依然維持在低水準。

住宿費用也由於旅行人數的減少，而出現 4.5% 的下降。

而在另一方面，包含生鮮食品的總指數報 101.9、上揚 0.3%。由於農作物產地天候不佳的緣故，生鮮蔬菜價格上揚 13.4%，出現 2018 年 10 月以來的最大上揚幅度。其中，馬鈴薯漲幅達 52.5%、胡蘿蔔漲幅達 49.1%。

日本總務省官員認為「政府的緊急事態宣言 (緊急狀態) 解除後，學校營養午餐及外食的需由回溫，也都是價格上揚的主要原因。」