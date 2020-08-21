新冠肺炎疫情更新：疫情肆虐 德國自行車業逆勢成長

周五 (21 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，8 月 20 日中國新增確診病例 22 例，無本土病例，無新增死亡病例。

截至 8 月 20 日止，累計死亡病例 4634 例，累計確診病例 84917 例。

疫情相關消息

資料來源: WHO

1、WHO 每日疫情報告：8 月 20 日全球新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例數較前一日增加 26 萬 3601 例，累計達 2225 萬 6220 例；死亡病例比前一日增 6554 例，累計達 78 萬 2456 例。

2、德國 IFO 經濟研究院 20 日公布一項調查數據顯示，民眾在新冠疫情期間為避免感染，已減少使用大眾交通工具，這讓德國自行車業者受益。IFO 表示自行車零售商的營運意願指數上升至 95，該指數最高值為 100，意味著產業內幾乎所有企業滿意目前狀況。另一方面，疫情期間業績較佳的其他零售業包括超市、食品和熟食店。受疫情衝擊較為嚴重的則是服飾、汽車零售商。

3、WHO 歐洲辦事處表示目前歐洲地區平均每天新增逾 26000 例新冠肺炎病例，數據顯示歐洲疫情正在增溫，這反映公共衛生和社會防疫有所鬆懈，部份機關已放鬆限制，民眾也放鬆警戒心。

歐洲現在面臨的挑戰是群聚爆發的頻率越來越高，這些通常發生在封閉的環境中，如辦公室、養老院，或與特定事件、聚會、社區、食品生產和其他工業設施及旅遊。

不過 WHO 認為在經歷最近幾個月的經驗後，歐洲應該可以控制住疫情，而無需重新採取全國性封鎖措施。

4、印度一家醫療研究所表示，最新研究結果顯示，至少四分之一的印度人曾感染新冠病毒，遠高於官方公佈的數據。報導稱印度政府在孟買等城市進行的調查顯示，部分人口密集的地區抗體保有率達到 57%。專家稱，依照目前的趨勢計算，到今年年底印度全國的抗體保有率將達到 40%。

全球主要地區新增疫情