SIA：美對華為新禁令 將嚴重破壞美國半導體業

美國總統川普對華為的最新禁令，引起了美國半導體業的反彈。美國半導體產業協會 (SIA) 主席兼執行長 John Neuffer 就警告表示，擴增的禁令規範將對美國半導體業帶來負面的影響。

Neuffer 在一份聲明中表示：「我們對政府突然的轉變感到驚訝和擔憂，因為政府在先前支持以更有限的方式來實現既定的國家安全目標，同時限制對美國企業的傷害。」

Neuffer 也說道：「我們重申立場，向中國銷售不敏感的商業產品，將有助於推動美國半導體業的研究和創新，這對美國的經濟實力和國家安全至關重要。」

川普政府認為，華為透過該公司的電信設備產品協助中國政府進行間諜活動。華為一再否認這一指控。網路安全領域專家擔憂，所謂的「國家安全」範圍太廣，當局很可能會對更多中國企業施加限制。

日前，美國商務部採取行動，進一步擴大 5 月時宣布的限制措施，防止華為在未經許可情況下，獲取任何美國相關技術，包括由外國公司製造，但使用美國軟體或技術生產的晶片。此外，當局還將把位於 21 個國家 / 地區的 38 個華為子公司列入黑名單當中。

此外，新限制規定所有在黑名單上的公司，無論做為買方、中間商、承銷商或終端用戶時，都需先有美國商務部發放的許可證。而將新增入黑名單的另外 38 家華為子公司，包含位於北京、香港、巴黎、柏林和墨西哥的華為雲端部門。