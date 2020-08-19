華為烏雲罩頂 台股急殺摜破5日線 下跌93點收12778點

美股 S&P 500 及那斯達克指數周二再創新高，但台股今 (19) 日持續受華為禁令干擾，電子族群有壓，台積電、聯發科、鴻海等大型權值股震盪走跌，指數跌幅擴大摜破 5 日線及 12800 點關卡，終場收最低 12778.64 點，下跌 93.5 點或 0.73%，成交值 2536.85 億元。

台股盤中賣壓出籠，台積電股價翻黑，終場下跌 1.3%，收 427.5 元；鴻海同步走跌，80 元關卡得而復失；股王大立光則展開反彈，終場小漲 0.3%，收 3725 元。其他權值股國巨、南亞科、日月光投控、聯電、台塑四寶等跌勢也相當重；富邦金、元大金、玉山金等金融股表現相對有撐。

美國擴大封殺華為，概念股股價同步跳水，聯發科強調短期營運不受影響，今日股價仍翻黑跌逾 1%，面臨 600 元關卡保衛戰；射頻 IC 廠立積持續跌停，創前波低點。不過，五千金股價回神，股后祥碩漲近 1%，收在 1700 元；矽力 - KY 也在法人力挺下由黑翻紅，大漲近 5%，回到 1600 元之上；信驊、譜瑞 - KY 同步走揚。

市場也點名，記憶體產業將是下個受災戶，加上第 3 季市況不佳，營運雪上加霜，南亞科、華邦電今日股價破底，重挫逾半根停板，寫近 5 個月新低，旺宏、群聯股價也同步走弱。

金屬機殼廠可成將把中國泰州 2 處廠房售予藍思科技，淡出手機市場，今日恢復交易股價一度逼近跌停價，但低接買盤進場，跌幅收斂，終場下跌 4.8%，仍失守 200 元關卡。

盤面上散熱族群最為強勢，奇鋐亮燈漲停，雙鴻、超眾、曜越等多檔漲勢相當強勁；PCB 族群欣興、南電人氣也居高不下。此外，防疫概念股依舊買氣強強滾，ABC-KY、太景 - KY 亮燈漲停；國光生受惠疫苗利多題材，持續大漲近半根停板。