不是熊市反彈！基金經理人看漲美股情緒升至疫情後最高

經歷了前所未有的刺激措施和一波上漲後，美股逼近紀錄高點。而最新的調查顯示，自從新冠肺炎 (COVID-19) 疫情關閉經濟以來，大型基金經理如今比過去任何時候都看好股票。

美國銀行設計的「牛熊指標 (Bull & Bear Indicator)」標達到 3.7 點，指標小於 4 表示貪婪，大於 5 表示恐懼。

Michael Hartnett 帶領的美國銀行策略團隊表示，8 月份所做的基金經理人調查，是自 2020 年 2 月以來最看漲的一次，而且「遠未達到危險」的程度。

這次調查在 8 月 7 日至 8 月 13 日之間進行，181 名參與者共管理 4890 億美元的資產。其中 46% 的投資者稱股市正處於牛市，高於 7 月的 40%。持有「熊市反彈」觀點的懷疑論者，比率已從一個月前的 47% 降至 35%。

(圖表取自 Zero Hedge)

此外，79% 的投資者預計經濟將變得更強，樂觀程度為 2009 年 12 月以來最高，57% 的投資者押注利潤成長。

美國科技股仍是人們心中最擁擠的交易，但比例由創紀錄的 74% 減至 59%，第二擁擠的是黃金，占回答比例的 23%。

(圖表取自 Zero Hedge)

至於可能導致市場崩潰的因素，有 35% 的受訪者認為，第二波 COVID-19 感染是最大的「尾部風險」，低於上個月的 52%。美中緊張局勢的加劇和美國大選分別以 19% 和 14% 排名二、三。

調查顯示，基金經理們預計最早 2021 年第一季初就將有疫苗面市。

儘管投資者更看好股市，對經濟復甦的預期就沒有那麼樂觀，只有 17% 的人預計經濟將呈 V 型快速反彈，37% 的人預計 W 型分階段復甦。