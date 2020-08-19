瑞銀：若美國總統大選出現爭議 將加劇美股波動、拉升黃金

美國總統大選即將於 11 月份舉行，瑞銀 (UBS) 在一份報告中指出，若選舉結果出現爭議，恐加劇美股波動，將因此推升黃金、美國政府債等避險資產成長。不過，在選舉動盪後，市場劇烈反應也將在短期內消失。

瑞銀美國固定收益部門負責人 Thomas McLoughlin 在週一 (18 日) 表示，川普在尋求勝選的過程中所面對的一系列障礙，可能將促使川普採取各種行動來與拜登競爭。如果選舉當日沒能出現明確的獲勝者，那投資者應該為劇烈的市場波動做好準備，並轉向投資更穩定的資產。

McLoughlin 表示：「若川普能重新佔上風，且選舉之日已經不遠，推遲宣布獲勝者的可能性就真的存在。市場厭惡不確定性，因此可以合理預期，黃金和美國政府債等避險資產，將能為投資者帶來一定的庇護。」

該銀行以 2000 年總統大選為例，表示在當時由於重新計票和最高法院的裁決，選舉結果在選舉日的 6 個星期後才釋出。期間，美股因此下滑，在選舉日後的 2 週內，道瓊工業指數暴跌逾 5%，投資者大量湧入避險資產，黃金價格因此飛漲。

瑞銀指出，在 2000 年大選之後進行的學術研究表明，與沒有產生選舉結果相關的股市波動，將集中在有爭議的選舉狀況出現後的前 4 天內。

McLoughlin 也補充表示，選舉結果延遲，並不會使市場長期波動。波動性在最初飆升後，應該會隨著時間消散。一旦市場反應平息，避險資產潛在的提振也將同樣消失。