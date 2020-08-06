華爾街估美股牛市將持續 數兆美元正待疫苗推出後湧入

自美股出現疫情後的 V 型反彈後，近期股市出現停滯不前的現象，Oppenheimer 的投資長 John Stoltzfus 對此表示，儘管短期間存在下跌風險，其仍樂觀預估疫苗推出後將吸引數兆美元的資金擁入股票市場，有利股市再次推升。

由於新冠肺炎影響，3 月時 Oppenheimer 的投資長 John Stoltzfus 因此放棄對年底標普 500 指數提出目標價，不過近期 Stoltzfus 表示，目前標普 500 指數已達 3327 點的位置，若考慮牛市格局的預期，原先預估的目標價 3500 點有望達標。

John Stoltzfus 提到，目前市場閒置資金達數兆美元，且其堅信美國最終會克服新冠肺炎病毒，樂觀看待美股未來走勢，此外，Stoltzfus 補充表示:「屆時將會看到資金自債券市場撤出，理所當然的這些資金將轉入股市。」

不過，Stoltzfus 承認:「短期仍須注意美國紓困案難產、疫情二次爆發與政治不確定性的潛在風險。」Stoltzfus 預估下跌風險達 4 至 6%。

對此，Stoltzfus 強調，疫苗或革命性療法將會是決定這一切預測成真與否的關鍵因素，有望解決市場對二次爆發的擔憂。