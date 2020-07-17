蘋果下一波牛市來襲？華爾街看好5G iPhone大利多

投行 Canaccord Genuity 週四 (16 日) 看好蘋果 5G iPhone 需求，能使公司服務部門擁有高利潤率，有望為公司帶來下一波牛市，因此上調其獲利預期與目標價。

Canaccord 分析師 Michael Walkley 週四重申其對蘋果股票的買入評級，同時將其目標價從每股 310 美元上調至 444 美元，僅比其他分析師給出的 450 美元目標價低一些。

Walkley 還調升蘋果 2020 年第四季和 2021 會計年度的獲利預期，原因是市場引頸期盼的第一代蘋果 5G iPhone 終於要在今年秋天問世。

分析師在研究報告中寫道，「蘋果生態圈策略能繼續為公司創造可觀收入，這生態圈還包含在全球現有用戶群擁有超過 15 億台設備。我們預計，高利潤的服務部門所帶來的收入增長，將超越公司總成長力道。」

他說：「在新冠肺炎 (Covid-19) 對全球經濟造成衝擊前，市場對 iPhone 11 系列的強勁需求，相當令人振奮，我們相信蘋果能繼續維持其在高端智慧手機市場的主導地位，並藉著 iPhone 12 系列的強大優勢拓展 5G 版圖。」

此外 Walkley 也指出，蘋果的 Apple Watch 和 AirPods，在可穿戴設備市場處於領導地位，他更提到，蘋果的淨現金流達 830 億美元，足以讓蘋果運籌帷幄投資業務並支持長期成長力道。

他寫道：「蘋果進入升級 5G 週期，可能會成為蘋果 2021 會計年度最重要的成長題材，有望驅動業務結構轉向高利潤的服務領域，因此我們重申其買入評級。」

Walkley 將蘋果 2020 會計年度的營收和獲利預期從 2615 億美元和每股 11.90 美元，上調至 2648 億美元與每股 12.08 美元。

他預計到 2021 會計年度，蘋果將達到 2941 億美元和每股 15.26 美元，高於 2799 億美元和每股 14.34 美元。

蘋果股價週四下跌 1.2%，至每股 386.36 美元。