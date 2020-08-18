〈紐約匯市〉美元疲軟 市場靜待Fed會議紀要、美國大選走向

美中貿易協定審查會推延，改善市場情緒，提振股市，降低市場對避險美元的需求。 週一 (17 日) 美元持續疲軟，受到美國政治局勢以及經濟復甦前景抑制漲勢。市場靜待聯準會 (Fed) 於週三釋出 7 月會議紀要。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週一 (17 日) 下跌 0.28%，至 92.828，交易於 7 月兩年低點區間的中間水平；美元兌避險日圓則下跌 0.59%，至 106.00 日圓。

週一風險情緒轉移，激勵美股走高；納斯達克指數攀創下歷史新高，在 Nvidia 和其他科技股的帶動下，標普 500 也逼近紀錄水平。

投資管理 Manulife Investment Management 經理 Chuck Tomes 表示，在美元不斷拋售的情況下，美元繼續呈現風險波動。

《路透社》週五 (14 日) 報導，美中原定於美東時間 8 月 15 日舉行第一階段貿易協議的會談，以評估雙方的履約情況，但由於日程安排的問題，該視訊會談已被推遲。

澳洲國家銀行分析師 Rodrigo Catril 表示，某種程度看來，這是一項好消息，因為這代表美中第一階段貿協議依舊完好。「但仍有許多不確定性，美國總統大選迫在眉睫，兩黨政治局勢緊張和歐洲疫情復燃等問題，可能會阻礙歐元上行。」

歐元兌英鎊在亞洲持穩，歐元兌美元最新上漲 0.27%，報 1.1873 美元，英鎊則上漲 0.17% 至 1.3106 美元。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

美國總統川普週一預告，可能會進一步對電商巨頭阿里巴巴等中國科技公司施壓。

對風險性敏感的澳幣漲至三日來高點 0.7194 美元，韓圜和印尼盾等其他亞洲貨幣小幅走跌；紐幣也維持在 0.6534 美元。

新冠肺炎 (COVID-19) 持續肆虐全球，紐西蘭最大城市奧克蘭 12 日起進入 3 天的封鎖狀態，韓國、西班牙和法國疫情也拉警報。紐西蘭周一更宣布，由於國內疫情嚴峻，將原訂於 9 月 19 日的選舉，延後至 10 月 17 日舉行。

日本經濟遭到疫情打擊，由於消費者支出大幅下滑，日本第 2 季經濟較去年同期萎縮 27.8%，創下自 1980 年有比較數據以來的最大跌幅。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，美國週四死亡人數超過 170,000 人。公共衛生當局官員擔心，等秋天流感季節開始後，病例可能會再度飆升，這可能會損害政府為緩解新冠疫情的努力。

美國 11 月總統大選也受到疫情影響，各州擴大郵寄選票，但川普認為此舉恐招致舞弊，表示將擋下郵政總局的經費，對此，民主黨指責川普企圖破壞美國郵政系統，以壓制郵寄投票，

市場靜待 Fed 週四的會議紀要，投資人期望 Fed 在 9 月利率會議前，提供更多前瞻指引。Pepperstone 分析師 Chris Weston 也表示，投資人預計 Fed 對通膨的態度會更包容。

他說：「債市是關鍵，如果聯準會能夠壓低殖利率，那麼美元將緊隨其後，黃金也將反彈；反之亦然。」



截至週二 (18 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 92.828。-0.28%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1873 美元。 +0.27%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3106 美元。+0.17%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7217 美元。+0.63%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3205 加幣。-0.47%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.00 日圓。 -0.59%