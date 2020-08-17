Novogratz：美股將因拜登當選泡沫破裂 黃金能漲到3000美元

著名投資者、加密銀行 Galacy Digital 創辦人 Mike Novogratz 近日表示，美股正處於流動性驅動的狂潮中，如果拜登在大選獲勝，美股泡沫可能破裂，但金價未來仍有望升上 3000 美元。

Novogratz 指出，由於黃金已經突破新高，因此很難去估算最終的位置。但被問到是否能提出一個數字時，他表示，衝上 2500-3000 美元將不是問題。

他認為，美國聯準會 (Fed) 積極救市，助長了美股，特別在亞馬遜及特斯拉等龍頭的帶領下，美股節節攀高。他預期 Fed 還會更加鴿派，推升股市再飆，更將助長黃金、比特幣等資產瘋漲。

做為民主黨的支持者，Novogratz 表示，拜登上任是好事，但他主張加增個人所得稅及企業稅，都會降低企業的獲利能力，這將不利股市。

(圖表取自 Zero Hedge)

他形容，當前市場狂歡就像 2017 年的比特幣，這些泡沫通常會因政策而結束。這通常是聯準會的行動，但加稅也會帶來泡沫破滅的結果。

Novogratz 是比特幣的投資者，但他認為，投資人在此處投資需格外小心，因為除比特幣以外，所有加密貨幣都在風險初期階段，波動率可能過大，投資人應該格外謹慎。

同時，他相信，比特幣終將跑贏黃金，但要獲得廣泛採用，仍有長路要走。因此，避險資產還是該優先考慮黃金，黃金牛市才剛開始，也還會再漲。