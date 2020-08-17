7月我人民幣存款續創6年半新低 央行：個人戶持續減少中

台灣央行今 (17) 日公布 7 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為人民幣 2409.89 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月續減 1.84 億元，雖減幅僅 0.08%，但仍續創 2014 年 2 月以來新低，央行指出，個人戶繼續減少，不過法人戶逆勢增加。

6 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月增 9.69 億元至 2092.29 億元，月增 0.47%，國際金融業務分行 (OBU) 則略減 1.53 億元至 317.6 億元，月減 3.5%。

央行說明，7 月整體人民幣存款餘額變化不大，DBU 存款還是增加 9.69 億元，主要是因法人戶存款增加，個人戶繼續減少，惟幅度不大。

央行統計，6 月 DBU 匯款總額較上月增加 92.57 億元至 821.69 億元，月增 12.7%，而 OBU 匯款總額 383.37 億元，月減 243.69 億元，減幅 38.86%，整體匯款總額降至 1205.06 億元，月減 151.12 億元，減幅 11.14%。

央行指出，DBU 匯款增加主要是因國內電子業和傳產匯回國外貨款，而 OBU 匯款減少，則是因銀行客戶和他行客戶之間的貨款收付減少。

人民幣利率來看，央行表示，最新人民幣各天期最高牌告利率分別是，1 個月期為永豐銀的 3.05%、3 個月為日盛銀 1.8%，6 個月為日盛銀 1.9%、9 個月為合庫銀 1.45%，而 1 年期是合庫銀的 1.45%。

目前人民幣利率多數較上月持平，而 1 個月期罕見見到 3 字頭，央行分析，可能是因永豐銀短期需要人民幣資金，事實上，其他銀行利率均未超過 2%，銀行對人民幣利率報價並未全面上揚。

央行也提供今日中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 2.25%、3 個月期 2.35%、6 個月期 2.4%、9 個月期 2.4%、1 年到期 2.5%，高於上月中旬的報價。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 6399 億元 (6 月底)，高於新加坡 1210 億元 (第一季底) 和南韓 102 億元 (6 月底)。

其中，香港人民幣存款最新統計較 5 月來減少達 550 億元，從 2014 年 12 年高點的 1 兆 36 億元至今，減幅已逼近 4 成；反觀台灣人民幣存款餘額在 2015 年 6 月創下高點 3382.18 億元後，至今減少不到 3 成，仍較香港市場穩定。