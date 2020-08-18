〈貴金屬盤後〉公債殖利率、美元均下滑 推漲黃金2.5% 創4個月最大單日漲幅

週一 (17 日) 交易，黃金期貨價格創下約 4 個月以來最大單日漲幅，係因公債殖利率和美元均走低，抬升了黃金的避險魅力。

SEC 公開文件披露，就連股神巴菲特也對黃金改觀，巴菲特旗下的波克夏 (BRK.A-US) (BRK.B-US) 上一季也建倉全球第二大黃金礦商 Barrick Gold Corp (BLK-US)。

上週因美國公債上升至 8 週高點，削弱了黃金吸引力，但黃金多頭堅信， COVID-19 疫情對經濟形勢造成的不確定性使黃金成為紮實的長期賭注，尤其是已花費數兆美元支撐其經濟的國家。

週一美國公債殖利率下降有利於不孳息的黃金，10 年期美國公債殖利率下降至 0.676%，另外，美元下降則有利美元計價商品，ICE 美元指數下降 0.1%。

一些專家認為，黃金和白銀最近自近期強勢上漲中回調是為了下一波上漲趨勢前進行盤整。上週二黃金大幅回調令黃金上週收低。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「在市場仍被新冠疫情消息主宰，且擔心進一步封鎖關閉的情況下，黃金會以明顯超過 1965 美元發出新的看漲訊號。市場仍期待各國央行採取行動，這也是另一個支撐金價的因素。若金價跌破支撐區域 1920 美元至 1930 美元，就表明金價走疲。」

實際上，據路透社報導，中國人行週一挹注新流動性至其金融系統，同時維持中標利率在 2.95% 不變。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 48.90 美元或 2.5%，收每盎司 1998.70 美元，為今年 4 月 22 日以降最大單日升幅。

上週二金價創下自 2013 年 4 月 15 日以來單日最大下降金額，使上週金價收低 3.9%。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 1.57 美元或 6%，收每盎司 27.667 美元，上週收低 5.3%。

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