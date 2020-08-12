美國印鈔資金湧入新興市場 推升新興債漲勢動能

美國聯準會大舉量化寬鬆促使資金大量流入新興市場，推升新興市債行情，安聯投信指出，新興債擁有量化寬鬆與高利差兩大利多加持，可望靠資金行情支撐收益，而現階段相對看好東北亞市場的新興貨幣，建議可透過強勢新興貨幣投資美元計價的新興債。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，2008 年聯準會第一次實施量化寬鬆，當時美國利率趨近於零，在市場流動性充沛的環境下，資金轉進新興市場債追求收益，新興債因此大漲 40%；今年 3 月，聯準會宣布無限量收購美國公債與房貸擔保證券 MBS，在資金行情簇擁下，可望再度推升新興債行情。

許家豪認為，不論是投資等級債或是高收益公司債的殖利率，新興市場均比美國更勝一籌，但要注意的是，新興債包含多種不同資產類別，像是新興主權債、新興投資級公司債、當地貨幣債等，全都統稱為「新興市場債」但內涵截然不同。

以新興國家發行的主權債為例，用美元、歐元等強勢貨幣計價或是是採巴西幣、南非幣等新興國家當地貨幣計價，光是在匯率上就承擔了完全不一樣的風險。

以 2014 年 6 月底至 2016 年 12 月底為例，在此期間西德州原油價格由 1 桶超過 100 美元，甚至低於 30 美元，當時美元指數大漲逾 28%，當地貨幣主權債在油價下跌、美元強升的雙重利空下，跌幅一度超過 20%。

反觀強勢貨幣主權債，跌幅多控制在 5% 附近，且隨油價自 2016 年初落底反彈後，也很快的收復跌幅、績效翻正，由此可知，雖然都是新興債，但面對衝擊，強勢貨幣主權債及當地貨幣主權債績效表現卻是截然不同。



