美國REITs超跌 多數產業收租率逾9成 補漲行情可期

美國 REITs 受到第二季獲利衰退的影響，近期股價呈現整理格局，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，Fed 與政府做多力道發酵，隨經濟開始回溫，REITs 可望利空出盡，目前美國 REITs 次產業收租率普遍仍在９成以上高水準，基本面穩健，但 NAV 折價幅度已擴大至 20% 左右，進入超跌狀態，配合股利率 3.７%，較美國公債高達 310bps 的利差，將吸引長線買盤進駐，展開補漲行情，RMZ 指數（美國 REITs 指標）回跌 1000 點以下，為絕佳的買點。

李文孝指出，雖然美國確診病例再次增加，市場開始擔憂第二波感染，不過隨著所有州陸續開放，非農意外上升，失業人數下降，經濟數據持續改善，REITs 在低利率環境下未來仍將持續受惠，許多產業被嚴重低估，一旦下半年經濟恢復成長力道後，REITs 將持續反彈。整體而言，2020 年 REITs 企業獲利僅小幅衰退，部分產業成長力道仍佳，隨著各國家持續解封後，經濟活動緩慢復甦，加上央行持續提供市場流動性，有利 REITs 後市股價表現，預期 RMZ 指數年底前有機會挑戰 1150。

在各次產業表現上，李文孝表示，第二季租金收取狀況持續改善，除了非必須消費店面收租率較低外，其餘皆有 8~9 成以上的收租率。其中，住宅、工業與特殊型特別突出。工業類持續在景氣高峰上，主因受惠疫情影響讓高階物流中心更加供不應求，租金持續提升；數據中心與通訊基地台亦因需求大幅提高而加速獲利。分析師對多數產業樂觀看待，最看好的是工業、數據中心、通訊，零售與旅館則相對較不看好。

美國 REITs 各次產業收租率普遍逾 9 成

資料來源: Jefferies;2020/7/10；台新投信整理

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